Wahl im US-Repräsentantenhaus dauert an

Alex Brandon/AP/dpa-Bildfunk Wieder gescheitert: Der Republikaner Kevin McCarthy (l., Washington, 6.1.2023)

Washington. Der Republikaner Kevin McCarthy stand am Freitag nachmittag (Ortszeit) im historisch langwierigen Machtkampf um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus zum zwölften Mal zur Wahl. Nach Angaben dern US-Senders CNN verpasste er auch diesmal eine Mehrheit der Stimmen, obwohl es ihm gelungen sei, mehrere seiner parteiinternen Gegner zu bewegen, für ihn zu stimmen. Das Prozedere um die Besetzung des Spitzenpostens zieht sich mittlerweile schon seit vier Tagen hin. Damit handelt es sich bereits jetzt um eines der längsten in der US-Geschichte. Seit dem 19. Jahrhundert haben die Abgeordneten im Repräsentantenhaus nicht mehr so viele Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen wie diesmal. Mehr Wahlgänge gab es nur 1856. 1856 brauchte die Kammer 133 Versuche. (dpa/jW)