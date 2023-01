Lindner warnt vor »Abkopplung« vom chinesischen Markt

Weißbrod/dpa Finanzminister Lindner am Freitag in Stuttgart beim Dreikönigstreffen der FDP

Stuttgart. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (FDP) hat davor gewarnt, die Handelsbeziehungen zu China durch politische Vorgaben zu schwächen. »Die Bedeutung des chinesischen Markts für uns ist beachtlich, und wir haben durchaus ein Interesse, diesen Markt nicht anderen zu überlassen«, sagte der Bundesfinanzminister am Freitag beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Er warnte »vor Naivität und einem gesinnungsethischen Überschuss« im Umgang mit der Volksrepublik. Eine Abkopplung vom chinesischen Markt »entspräche nicht den Interessen dieser Exportnation und den Interessen der Arbeitsplätze in unserem Land«, sagte Lindner weiter. (AFP/jW)