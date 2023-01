UNO: Rebellengruppe im Ostkongo missachtet Abkommen

Arlette Bashizi/Reuters Vertreter der Eingreiftruppe der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft auf einer Pressekonferenz anlässlich des Waffenstillstands mit der »M23«-Miliz (Kibumba, 23.12.2022)

Kinshasa. Die »M23«-Miliz ist immer noch in Gebieten im Osten der Demokratischen Republik Kongo präsent, aus denen sie sich eigentlich zurückgezogen haben sollte. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass die bewaffnete Gruppe andernorts wieder Fuß gefasst hat. Das geht aus internen UN-Dokumenten hervor, deren Inhalt am Donnerstag bekanntwurde. »Ihr vollständiger Rückzug ist noch nicht bestätigt«, schreibt das Gemeinsame Missionsanalysezentrum (JMAC), eine Nachrichtendiensteinheit der Vereinten Nationen, in dem vertraulichen Bericht, der den Zeitraum vom 26. Dezember bis zum 3. Januar abdeckt und von Reuters eingesehen wurde.

Am Mittwoch dementierten die »M23« alle Berichte, wonach sie sich nicht auf dem Rückzug befänden. Sie ließen verlauten, dass sie sich an die von regionalen Politikern im November getroffene Waffenstillstandsvereinbarung hielten, die einen Rückzug der »M23« aus den zuvor von ihnen eingenommenen Gebieten ab dem 23. Dezember vorsah und so die Rückkehr Tausender Vertriebener in ihre Häuser ermöglichen sollte.

Mindestens 450.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr durch eine Offensive der Miliz vertrieben, die nach Angaben der Regierung in Kinshasa, westlicher Mächte und einer UN-Expertengruppe vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird. Ruanda bestreitet jedoch jede Verwicklung in die Aktivitäten der »M23«. Gleichwohl haben die Anschuldigungen zu einer diplomatischen Krise in der Region geführt.

Anfang dieser Woche erklärte ein Sprecher der Eingreiftruppe der EAC gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die »M23« durchaus ihren eingegangenen Verpflichtungen nachkämen. Allerdings gelte dies noch nicht für Mitglieder der Gruppe in den Außenbezirken von Kibumba, die für Verwaltungsaufgaben zuständig seien.

Ende der vergangenen Woche hatte die kongolesische Präsidentensprecherin Tina Salama gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters betont, dass sich Präsident Felix Tshisekedi weiterhin an das Waffenstillstandsabkommen gebunden sehe. »Wir alle wissen, dass sie (die ›M23‹) sich bisher nicht vollständig zurückgezogen haben«, sagte sie und fügte hinzu, dass die Rebellen, technisch gesehen, bis zum 15. Januar Zeit für den vollständigen Rückzug hätten. »Dann wird es eine Neubewertung geben.« (Reuters/jW)