picture alliance / Everett Collection Nur echt mit Pfeife: Raymond Chandler

Jetzt weiß ich endlich, warum Raymond Chandlers Roman »Das hohe Fenster« (The High Window) so heißt. Es handelt sich um das Fenster eines hohen Gebäudes in Los Angeles, aus dem jemand gestürzt ist oder gestoßen wurde. Das war vor Jahren der steinreiche Ehemann von Elisabeth Bright Murdock. Sie ist die reichlich unsympathische Auftraggeberin für Philipp Marlowes Fall. »Den durchdringenden Alkoholgeruch nahm ich wahr, bevor ich sie richtig erkennen konnte. Dann gewöhnten sich meine Augen an das Halbdunkel. Sie hatte Unmengen an Gesicht und Kinn. Eine schonungslos zinngraue Dauerwelle, eine gemeingefährliche Hakenase und große feuchte Augen mit dem Mitgefühl nasser Steine ...«

Chandler ist bekanntlich der Literat unter den Krimiautoren. Genaue Orts-, Milieu- und Personenbeschreibungen, gekonnte Dialoge, ausgesprochen treffsichere Vergleiche. Glaubwürdigkeit ist für ihn eine Frage des Stils. »Eine gute Geschichte kann nicht erfunden werden, sie muss destilliert werden. Auf lange Sicht betrachtet, wie wenig man darüber spricht oder auch nur daran denkt, das Dauerhafteste beim Schreiben ist der Stil, und Stil ist die wertvollste Anlage, für die ein Schriftsteller seine Zeit aufwenden kann« (Chandler über Chandler). Der Leser muss dranbleiben, sonst bleibt der Erfolg aus, und Chandler schaffte das durch seine Art zu schreiben, durch seinen Stil.

Der richtige Sound

Da das nun einmal so ist, kommt im Deutschen alles auf die Übersetzung an. Geht sie zu oft daneben und verfehlt den ausgeklügelten, knallharten Sound, haben wir ein Problem. Es macht sicher einen Unterschied, ob man Chandler in einer zerfledderten alten Taschenbuchausgabe aus dem Antiquariat liest oder die feine, in rotes Leinen gebundene neue Hardcover-Ausgabe für einen beachtlichen, doch, was die Ausstattung betrifft, angemessenen Preis. Allerdings schnappte der Rezensent sich zuerst mal die ältere Ausgabe aus dem Jahr 1980 mit der Übersetzung von Urs Widmer, einem bekannten Schweizer Schriftsteller. Aus der stammt auch das obige Zitat. Jetzt aber gibt es eine neue von Ulrich Blumenbach. Dort heißt der Rülpser jetzt Bäuerchen. Und statt »Was?« fragt Marlowe »Häh?« Ziemlich schnell kommen erhebliche Zweifel auf, ob diese Neuübersetzung gelungen ist. Nicht ausgeschlossen, dass es sich im Gegenteil um eine Verschlimmbesserung handelt.

Chandler hat seine Schauplätze ausgiebig studiert, sich zum Beispiel tagelang in die Lobbys heruntergekommener Hotels von Bunker Hill gesetzt, dem alten Zentrum von L. A., das wir aus Romanen wie John Fantes »Ask the Dusk« kennen. »Bunkerhill, das ist die Altstadt, die verlorene, die vergammelte Stadt, die verrufene Stadt. Früher, vor sehr langer Zeit, war Bunkerhill die bevorzugte Wohngegend gewesen.« Da haben wir in der alten Übersetzung den perfekten Chandler-Sound.

Jetzt führen Sie sich bitte die Neuübersetzung zu Gemüte: »Bunkerhill ist Altstadt, Schlappstadt, Siffstadt, Strolchstadt. Vor sehr langer Zeit war das mal das schickste Wohnviertel der Stadt.« Chandler bzw. Marlowe hätte nie von schicken Wohnvierteln gesprochen, noch hätte er ärmere und heruntergekommene Gegenden moralisch überheblich als schlapp, versifft und voller Strolche bezeichnet. Und weiter: Ein Fahrstuhl »zuckelt« in der alten Übersetzung nach oben, in der aktuellen »müßiggängert« er. Aus »Fliegen, die in der sonnige Luft tanzen«, werden »Fliegen in der langgeschäfteten Sonnensäule«. Solche Gestelztheiten sind bei Chandler völlig undenkbar.

Soviel zur Übersetzung, die leider überall derartige Defizite aufweist. Chandler hatte als Autor durchaus seine Schwächen, er selbst hat das eingestanden. Die lagen allerdings nicht in der Wortwahl. Er war nicht gut im Konstruieren von Geschichten. Das heißt, er konstruierte gar nicht, sondern schrieb einfach drauflos. In »Das hohe Fenster« wird Marlowe engagiert, weil der ebenso reichen wie widerlichen Mrs. Murdock eine sündhaft teure Goldmünze aus dem 18. Jahrhundert gestohlen wurde. Marlowe soll sie wiederfinden und den Dieb dingfest machen. Sie hat ihre Schwiegertochter im Verdacht, ein klassischer blonder Nachtklubvamp. Gut, so ein Diebstahl reicht nicht für einen knallharten ­Krimi, und so pflastern bald Leichen den Weg des Privatschnüfflers. Wer wen umgebracht hat und warum, bleibt allerdings relativ unklar. Und die Plausibilität der Motive drängt sich nicht gerade auf.

Ab ins Bett

Brillant bleibt die Figurenzeichnung. Marlowe zum Beispiel mag keine reichen Leute, aber nicht, weil sie reich, sondern weil sie verlogen sind. Und der Polizei gegenüber ist er wenig kooperativ, denn sie ist korrupt, und Geständnisse wurden im L. A. von damals gern mit dem Gummiknüppel herausgeprügelt.

In einem kurzen Nachwort bescheinigt die vielfach preisgekrönte kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood Chandler ein »Interesse an Möbeln«. Atwood findet seine Schilderungen von Interieurs so umwerfend, dass sie zugibt bzw. sich freudig ausmalt, mit dem bewunderten Autor nach eingehender Besichtigung der Inneneinrichtung ins nächste Bett zu fallen, ob nun »französisch, pfirsichfarben, quietschend, schmal, mit Himmel, mit Flickensteppdecke, endlich soweit, dieselben Dinge miteinander zu tun«. Chandler wäre sicher vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Er war nämlich ein Gentleman britischer Herkunft, mehr an Whisky gewöhnt als an Frauen. Trotzdem ein sehr schönes Kompliment der begeisterten Nachwortlerin.