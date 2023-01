Die innere Befreiung

Horst Galuschka/imago Luise F. Pusch (1989)

»Wovon man nicht sprechen kann, davon wird man krank«, glaubt Luise F. Pusch, Mitbegründerin der feministischen Linguistik in Deutschland, die 1984 mit ihrer Essaysammlung »Das Deutsche als Männersprache. Diagnose und Therapievorschläge« einem größeren Publikum bekannt wurde.

Als »Sprachwandlerin« wurde sie 2014 in einer Festschrift zu ihrem 70. Geburtstag gewürdigt. In der Internetdatenbank »FemBio« hat sie mit ihren Mitstreiterinnen Daten von 32.000 bedeutenden Frauen zusammengetragen, von denen 12.960 online verfügbar sind, hinzu kommen 1.726 ausführliche Biographien. Außerdem gibt sie den Kalender »Berühmte Frauen« heraus und betrieb unter dem Motto »Laut & Luise« einen Blog mit aktuellen Glossen.

Seit 2021 ist sie mit ihrer Lebensgefährtin, der US-amerikanischen Germanistin und Frauenforscherin Joey Horsley, verheiratet. Ihre Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit hat sie im Corona-»Lockdown« geschrieben und erkannte dabei Parallelen für sich. Sie sei »eine Überlebende des lesbischen Lockdowns der Wirtschaftswunderzeit«, einer Zeit der Diskrimi­nierung, »die mich und andere Lesben fast zerquetscht hat«, »weil wir damals zum Schweigen verurteilt wurden, weil uns klar war, dass eine Entdeckung schwere Nachteile bringen und vielleicht fatale Folgen haben würde«: »Mein Heim war buchstäblich meine Festung – der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte.«

Luise F. Pusch ist mit ihren Geschwistern in Gütersloh bei einer Mutter aufgewachsen, die aus einem streng christlichen Elternhaus stammte und mit einem ungeliebten Mann quasi zwangsverheiratet worden war. Nach dem Krieg hatte sich die Mutter dreier Kinder auf ungewöhnliche Weise gegen diese Fremdbestimmung gewehrt, indem sie eine Beziehung mit einem 17jährigen Schüler einging. Sie wurde von ihm schwanger, musste abtreiben, ihre Ehe wurde geschieden. Nach einigem Hin und Her erkämpfte sie sich ein Happyend und legalisierte ihre Liaison mit dem jungen Mann. Diesmal war es eine Liebesheirat, für die sie von ihrer Familie als »Hure« beschimpft wurde.

Puschs Mutter war berufstätig, sie arbeitete als Sekretärin. Die häuslichen Mittel und Möglichkeiten waren bescheiden. Luise Pusch litt darunter vor allem, als sie mit zehn Jahren für die Klassenbeste entflammte, eine hübsche Mitschülerin aus großbürgerlicher Familie, der sie sich in mehrfacher Hinsicht unterlegen ­fühlte. Das konfliktreiche Aufwachsen von begabten Kindern aus einfachen Verhältnissen, die sich ihrer Klasse entfremden, ist in den letzten Jahren vor allem von französischen Autoren und Autorinnen thematisiert worden.

Äußerlich profitierte die junge Luise, die eigentlich Frohmut hieß, von der Zuwendung, die sie besonders durch die Mutter ihrer Freundin erfuhr, von der sie wegen ihrer Intelligenz und ihres Bildungseifers anerkannt wurde. Doch so großzügig sie auch von dieser Familie angenommen wurde, der sie gefallen und von der sie respektiert werden wollte – in ihr blieben nagende Minderwertigkeitskomplexe zurück. Über viele Jahre war sie dazu gezwungen, ihre »unpassenden« Gefühle und ihr Leiden zu unterdrücken oder zumindest zu verschweigen, war sie »ständig angespannt und wie kurz vorm Zerplatzen«. Sie fürchtet noch heute, dass dadurch ihre Emotionen, aber auch ihre Ausdrucksfähigkeit beschädigt wurden. Von der eigenen Mutter für kühl und distanziert gehalten, fühlte sich das Mädchen unverstanden. Bei all diesen Problemen blieben Bücher für sie von klein auf fast die einzige Zuflucht. Das, was damals über lesbische Frauen veröffentlicht wurde, war allerdings »meist pornographisch oder sonstwie beleidigend«.

Sie begann sich für Musik zu begeistern, ging gern ins Kino und schwärmte für Lilli Palmer, in deren Film »Mädchen in Uniform« eine Internatsschülerin (Romy Schneider) verbotene Gefühle für ihre Lehrerin entwickelt. Ihre innere Befreiung erlebte Luise Pusch durch den Anschluss an die zweite Frauenbewegung. Als Studentin fand sie ihre erste erfüllte Liebe, die tragisch durch den Selbstmord der Partnerin endete. Darüber schrieb sie den Roman »Sonja. Eine Melancholie für Fortgeschrittene« (1981).

Wer die Glossen von Luise F. Pusch kennt, erwartet vielleicht ein heiteres Buch. Das ist es nicht, es ist ein ebenso bedrückender wie mühsamer Rückblick, die sachliche Bestandsaufnahme einer unerfreulichen Vergangenheit. Die heteronormative Ordnung der Gesellschaft erlerne man genau wie die Muttersprache, erklärt Luise Pusch, so dass es nicht einmal besonderer Beschimpfungen oder Misshandlungen bedürfe, damit sich Homosexuelle ausgegrenzt und schuldig fühlen. »Wenn ich auf Gleichgültigkeit und Verständnislosigkeit stoße«, bekennt die Autorin, »erlebe ich die Qualen meiner Jugend noch einmal (...)« Es gebe noch viel zu wenige autobiographische Berichte lesbischer Frauen, die in der Gesellschaft nach wie vor meist unsichtbar bleiben. Diesem Schweigen und der allgemeinen Unwissenheit hat Luise F. Pusch ihr Buch entgegengestellt.