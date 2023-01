Gute Stimmung

Winterberg. Laura Nolte hat nach dem Sieg im Monobob auch den Zweierbob auf ihrer Heimbahn in Winterberg gewonnen. Mit Anschieberin Neele Schuten gewann die Zweierbob-Olympiasiegerin von Beijing am Sonntag beim deutschen Dreifacherfolg mit 0,35 Sekunden Vorsprung vor Lisa Buckwitz, die mit Anschieberin Kira Lipperheide fuhr. Dritte wurde Kim Kalicki mit Leonie Fiebig. »Es ist richtig cool, dass hier so viel Leute vor Ort sind und Stimmung machen«, sagte Nolte, die zuletzt nach zwei zweiten Plätzen ihren ersten Saisonsieg im Zweierbob einfuhr. (dpa/jW)