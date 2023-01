Deutschland hat Rücken

IMAGO/Eibner Lässt es etwas langsamer angehen: Francesco Friedrich (vorn, 7.1.2023)

Die Lage ist ernst für Francesco Friedrich, den besten Bobpiloten der vergangenen Dekade: »Ich habe mich beim Heimtraining verletzt«, sagte »Franz« nach dem für ihn ungewohnten sechsten Platz am Sonnabend im Zweierbob in Winterberg. Ein »Muskelfaserriss im Adduktorenbereich« plage den siebenmaligen Zweierweltmeister, erklärte Bundestrainer René Spies und kündigte mit Blick auf die Titelmission an: »Das wird ein Drahtseilakt, die durchzubringen, mit viel Physiotherapie.«

Die Blessur bremst ihn zur Unzeit, in drei Wochen steht die Weltmeisterschaft in St. Moritz an, der Saisonhöhepunkt im Eiskanal. Die Verletzung hat sich laut Friedrich angebahnt: »Vieles rührt wahrscheinlich daher, dass ich durch die Stürze viele Kleinigkeiten und Blockaden im Rücken habe, die nicht von jetzt auf gleich wieder rausgehen.«

Bereits vor der Verletzung hatte der erfolgsverwöhnte Doppelolympiasieger nachgelassen, in Lake ­Placid kurz vor Weihnachten wurde er in Zweier- und Viererbob jeweils knapp Zweiter, allerdings noch ohne Verletzungssorgen. Wie auch in Winterberg holte Teamkollege Johannes Lochner den Sieg im Zweierschlitten, er sei mit Anschieber Georg Fleischhauer »in herausragender Form«, so Spies.

Trotz der guten Leistungen der Konkurrenz: Ein gesunder Friedrich wäre der klare Favorit. Genau zehn Jahre nach seinem ersten Titel in St. Moritz könnte er sich seinen achten Sieg bei der Zweier-WM holen. Es wäre der fünfte in Serie, Friedrich ist seit 2017 bei Weltmeisterschaften in Zweier- und Viererbob unbesiegt.

Für den anstehenden Weltcup in Altenberg (14./15. Januar) erwartet Friedrich eine Besserung, aber keine Wunder: »Da ist es (die Verletzung) dann 16 Tage her, das heißt, bis dahin sieht es wieder besser aus. Natürlich nicht 100 Prozent. Das ist eine Muskelverletzung, die braucht ihre Zeit.« Ein wenig davon hat er noch: Die WM startet am 28. Januar. (sid/jW)