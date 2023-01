IMAGO/GEPA pictures »Komplett zerbröselt«: Karl Geiger und die Kekskrise (6.1.2023)

Von Skispringen wollte Karl Geiger nach dem Tournee­debakel nichts wissen. »Ich lege einfach nur die Beine hoch«, sagte der Olympiadritte am Sonntag. Nach einer Woche zum Vergessen muss der Kopf schnell frei werden, denn schon am Freitag geht es weiter, die WM rückt näher.

Der Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen war das passende Ende einer Woche, die mit Ausnahme von Nachwuchshoffnung Philipp Raimund wohl alle deutschen Skispringer schnell abhaken würden. »Gefühlt ist es von Schanze zu Schanze schlechter geworden«, resümierte Andreas Wellinger, als Elfter bester Deutscher der abschließenden Tourneewertung. Seine Kollegen hatten noch mehr Blei im Schuh.

Nach »turbulenten Tagen mit vielen unschönen Sachen« gaben sich Geiger und Co. sichtlich Mühe, mit Blick auf die WM im Februar und März Hoffnung zu demons­trieren. Er sei »guter Dinge«, dass die Mannschaft bis dahin wieder konkurrenzfähig sei, so der immer wieder fürs Treppchen gehandelte Geiger, der die Tournee nur auf Platz 23 beendet hatte: »Das kriegen wir schon hin«.

Auch Wellinger sieht dem zweiten Saisonhöhepunkt im slowenischen Planica »entspannt« entgegen. Schließlich wisse er, »was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben«. Mit Ausnahme des Auftakts in Oberstdorf war davon bei der diesjährigen Tournee allerdings kaum etwas zu sehen. Die aktuell besten Springer um die herausragenden Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki und Anze Lanisek flogen der deutschen Mannschaft immer weiter davon.

Nun ist vor allem Bundestrainer Stefan Horngacher unter Druck, um schnelle Besserung herbeizuführen. Der erfolgreiche Österreicher ist mit seiner ersten großen Krise konfrontiert. Das Vertrauensverhältnis zur Mannschaft sei »absolut« intakt, erklärte Horngacher: »Die wissen, dass wir nicht die schlechtesten Trainer sind und irgendeinen Blödsinn verzapfen.«

Aber wie wieder rauskommen aus dem Loch? Eine Erklärung für die schlechte Tourneeleistung hatte Horngacher nach dem Springen in Bischofshofen »noch nicht«. Er konstatierte erst einmal das Offensichtliche: »Unsere Topathleten sind momentan nicht in der Lage wirklich gute Sprünge zu zeigen«, so der 53jährige. Nur »über gute Sprünge« komme aber auch irgendwann das Selbstvertrauen zurück, »deshalb müssen wir schauen, dass wir die Leichtigkeit wieder finden«. Die sei bei der Tournee »eh nie« dagewesen, haderte Geiger. Spätestens beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen »ist sie komplett flötengegangen, spätestens nach Innsbruck ist das Ganze dann komplett zerbröselt«.

Die Krümel müssen nun wieder aufgelesen werden. »Jeder Trainer und jeder Athlet wird sich Gedanken machen, wie wir wieder nach vorne kommen«, versicherte Wellinger – und übte sich natürlich in Zuversicht: »Es ist nicht alles schlecht«, betonte der Olympiasieger, für den es schon am kommenden Wochenende im polnischen Zakopane weitergeht. Deswegen seien alle Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV) gut beraten, sich »auf die Sachen zu konzentrieren, die wir als Stärken ausbauen müssen, dann geht das andere auch wieder schnell«.