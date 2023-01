Überbau aufräumen

Die Ukraine hat Dutzende russische Künstler und andere Personen des öffentlichen Lebens auf eine Sanktionsliste gesetzt. Einer der international wohl bekanntesten Namen in dem am Sonnabend vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichten Dekret ist die in Wien lebende Opernsängerin Anna Netrebko (Foto). Sie wird in westlichen Medien als »kremlnah« apostrophiert, obwohl sie den Krieg in der Ukraine deutlich verurteilt hatte. Ihr sowie 118 weiteren Personen – darunter auch drei ukrainischen Staatsangehörigen – wird etwa, sofern vorhanden, der Zugriff auf ihr Vermögen in der Ukrai­ne versagt. Auf der Sanktionsliste stehen zudem unter anderen der bekannte russische Musiker Filip Kirkorow sowie Schauspieler und Regisseur Nikita Michalkow.

Ukrainische Medien berichteten darüber hinaus, Präsident Wolodimir Selenskij habe bereits Ende Dezember 13 Geistlichen der ukrainisch-orthodoxen Kirche die Staatsbürgerschaft entziehen lassen. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hatte sich im Mai wegen der Unterstützung des Moskauer Patriarchen für den russischen Einmarsch von der russischen Orthodoxie losgesagt. Die ukrai­nische Regierung verfolgt sie dennoch als russlandfreundlich und will sie verbieten lassen. (dpa/jW)