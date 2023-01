Moskauer Untergrund

Die Stadt Goslar verleiht den Kunstpreis Kaiserring erstmals an zwei Künstler gleichzeitig. Im Jahr 2023 geht er an Juri Albert und Wadim Sacharow. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für Moderne Kunst in Deutschland. Die 1959 in der Sowjetunion geborenen Künstler zählen laut einer Mitteilung der Stadt Goslar zu den wichtigsten Vertretern der zweiten Generation des Moskauer Konzeptualismus. Ihre Arbeit basiere auf den Erfahrungen der vom staatlichen Kunstbetrieb der Sowjetunion ausgeschlossenen künstlerischen Untergrundszene Moskaus. (dpa/jW)