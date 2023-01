»Fatale Sackgasse«

IMAGO/Future Image »Erlebnis der Gemeinschaft«: Warnstreik bei Audi in Ingolstadt im Rahmen des Tarifkonflikts 2022

Mit der von ihm gewohnten Klarheit und Schärfe formuliert Hans-Jürgen Urban auch im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main. Vor den mehr als 350 Gästen des DGB-Neujahrsempfangs am Sonnabend spricht der 61jährige, seit einem Vierteljahrhundert im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall, eine unmissverständliche Warnung aus. Den Gewerkschaften müsse es gelingen, die Beschäftigten bei der »sozial-ökologischen Transformation« der Wirtschaft mitbestimmen zu lassen. Wenn dies scheitere, »wird uns die Demokratie um die Ohren fliegen«, ruft der Soziologe.

Umgestaltung der Firmen

Am rechten Rand der Gesellschaft stünden im Falle des Scheiterns Kräfte bereit, um »die Menschen einzusammeln« und mit »Scheinlösungen« einzulullen. »Mein Diesel würde AfD wählen«, zitiert Urban eine Parole rechter Gewerkschaftsgruppen in der Automobilindustrie. Es ist ganz still im überfüllten Saal, als der intellektuelle Kopf der IG Metall seinen Ausblick auf das Jahr 2023 und die Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung gibt. Insgesamt befinde sich das Land in einer »historischen Ausnahmesituation«. Er lässt keinen Zweifel: Die Gewerkschaften sind für ihn »Teil der Umweltbewegung«. Doch für den anstehenden grundlegenden Umbau der Unternehmen, um dem Klimawandel entgegenzutreten, brauche es »mehr Demokratie in der Wirtschaft«. Der Funktionär will »Transformationsräte«, in denen Beschäftigte und Unternehmer gemeinsam die Umgestaltung der Firmen beraten und planen.

Die »größte Bewährungsprobe« des Jahres 2023 bestehe denn auch darin, »die Art und Weise der Produktion mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen«. Hier seien Teile der Wirtschaft hinter die selbstgesteckten Ziele zurückgefallen, gerade im Bereich des Verkehrs.

Urban greift Rainer Dulger, den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), scharf an. »Brandgefährlich« sei es, wenn Dulger von einem »Kollaps der Rentenversicherung« spreche und behaupte, der Sozialstaat sei nicht mehr zu finanzieren. Von einem Kollaps könne überhaupt keine Rede sein. Tatsächlich stehe die Rentenversicherung so gut da, dass die Beiträge bis zum Jahr 2025 konstant bleiben könnten.

Der Gewerkschafter formuliert klare Forderungen an die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP. Deren bisherige Maßnahmen zur Bewältigung der Inflation und der rasch steigenden Energiepreise wiesen ein »eklatantes Gerechtigkeitsdefizit« auf, seien »nicht zielgenau und effektiv genug«. Es brauche endlich Steuergesetze, um bei den Unternehmen die Extraprofite in der Krise abzuschöpfen. Die Gewerkschaften forderten »eine anständige Vermögens- und Erbschaftssteuer«. Großer Beifall im Saal antwortet.

Breite Zustimmung auch, als Urban verlangt, darüber nachzudenken, wichtige Aufgaben des Staates wieder zurück in die öffentliche Hand zu holen. Die »Privatisierungsorgien« der Vergangenheit hätten sich als »fatale Sackgasse« erwiesen. Auch gelte es, den Widerstand gegen die Unternehmer zu organisieren, die in der Krise »Geländegewinne« bei der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums machen wollten.

Solidarität mit Binding

Gerade die Gewerkschaften dürften die Menschen in der »Unübersichtlichkeit« der verschiedenen Probleme nicht allein lassen. Sie müssten statt dessen das Signal aussenden: »Kommt zu uns, wir machen das gemeinsam!« Als Beispiel nennt Urban den Tarifkonflikt 2022, in dem die IG Metall »weit über 900.000 Beschäftigte« mobilisiert habe. Das sei »ein großer Erfolg«, ein wichtiges Erlebnis der Gemeinschaft gewesen.

Der DGB-Neujahrsempfang steht im Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten der Frankfurter Traditionsbrauerei Binding, die 2023 geschlossen werden soll. Christian Schipniewski, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Radeberger-Gruppe, fordert, auch das Land Hessen müsse sich für den Erhalt von Binding in Frankfurt einsetzen.

Philip Jacks, DGB-Geschäftsführer Frankfurt/Rhein-Main, verurteilt die Gewalt gegen Beschäftigte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Müllabfuhr. Um die Situation der an Ausschreitungen beteiligten Jugendlichen müsse man sich mehr als bisher in Schulen und Betrieben kümmern. Auch ein »verpflichtendes soziales Jahr« für junge Menschen sei notwendig.