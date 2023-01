Aufmarsch der Staatsmacht

Henning Kaiser/dpa Stiller Protest: Menschen stehen am Sonntag am Rand des Tagebaus Garzweiler II

Wenige Tage vor der angekündigten Räumung des besetzten Dorfes Lützerath haben Besetzerinnen und Besetzer am Sonntag morgen über ihre geplanten Protestaktionen informiert. Dabei stellte sich auch das Bündnis »Lützerath unräumbar« vor, zu dem sich Organisationen und Initiativen wie »Ende Gelände«, Fridays for Future, »Alle Dörfer bleiben« und »Letzte Generation« zusammengeschlossen haben. Anschließend fand ein Dorfspaziergang statt, an dem mehrere tausend Menschen trotz Anreisebehinderung durch die Polizei teilnahmen.

Es tue gut, den Rückhalt einer riesigen Bewegung zu spüren, erklärte David Dresen zu Beginn des Spaziergangs. »Es sind Menschen aus ganz Europa hier, und wir bekommen Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Welt. Die Zeiten, in denen Deutschland einfach Dörfer und Wälder für dreckige Braunkohle zerstören konnte, sind vorbei. CDU und Grüne in NRW haben jetzt die Wahl: eine internationale Blamage oder verantwortungsvolle Klimapolitik«, sagte der Klimaschutzaktivist aus dem Nachbardorf.

Schon am Sonnabend waren erneut zahlreiche Menschen in Lützerath eingetroffen. Busse brachten sie von umliegenden Bahnhöfen in das nicht mehr leicht zugängliche Gelände. Der ÖPNV rund um Lützerath wurde bereits vor einiger Zeit auf Geheiß der Behörden komplett eingestellt. In einem Camp auf einem Feld im benachbarten Keyenberg wurden mehrere neue Zelte aufgebaut.

Mindestens ein Bus wurde bei der Anreise behindert. Der Bus aus Hamburg mit etwa 50 Insassen wurde von über 20 Polizeifahrzeugen mehrere Stunden umlagert. Langwierig seien Personalien aufgenommen, das Gepäck durchsucht und persönliche Gegenstände beschlagnahmt worden, schrieb die Initiative »Ende Gelände« bei Twitter. Als Begründung sei von Polizeiseite offen angegeben worden, dass der Bus nach Lützerath fahre. Die ausgiebige Durchsuchung fand trotz einer angemeldeten und genehmigten Mahnwache am Zielort statt.

Das für den Nachmittag geplante Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit sei in Absprache mit dem Veranstalter in einen anderen Bereich verlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Am Rande von Lützerath sei es am Sonntag zu einer Unterspülung der Tagebaukante mit Wasser gekommen. Dadurch bestehe in dem darüber liegenden Areal akute Lebensgefahr, hieß es seitens der Polizei. Ausgelöst worden sei die Unterflutung durch Wasseraustritt aus einem Rohr. Wie es dazu gekommen sei, werde derzeit untersucht.

Die »schwarz-grüne« Landesregierung hält an den Räumungsplänen im rheinischen Braunkohlerevier fest, die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Tagen. Für die anstehende Räumung erhält die NRW-Polizei Unterstützung von Einsatzkräften aus dem gesamten Bundesgebiet, berichtet am Sonnabend der Spiegel mit Verweis auf interne Berichten des nordrhein-westfälischen Innenministeriums und des Polizeipräsidiums Aachen. Demnach sei schon kurz vor Weihnachten ein »Kräfteersuchen« an die Innenministerien der anderen Länder verschickt worden. Dies sei nötig, denn für die »Bewältigung der Einsatzlage« ab der zweiten Kalenderwoche 2023 reichten die eigenen Kräfte nicht aus, heißt es darin.

Inzwischen haben offenbar alle Bundesländer außer Hessen zugesagt, die NRW-Polizei bei der Räumung zu unterstützen. Aus Brandenburg reist demnach ein Höheninterventionsteam an. Bayern will berittene Polizei nach Lützerath entsenden, aus Niedersachsen werden Wasserwerfer angekarrt. Die Bundespolizei stellt für die Räumung neben Einsatzkräften auch ein Wärmebildfahrzeug und eine Diensthundestaffel zur Verfügung.

Die Aktivistinnen und Aktivisten geben sich trotz des erheblichen Polizeiaufgebots kampfbereit. »Sollten CDU und Grüne nicht von ihrem realitätsfernen Kurs abweichen, werden wir uns der Zerstörung mit zivilem Ungehorsam entgegenstellen«, erklärte Alexandra Brüne von »Alle Dörfer bleiben« auf dem Sonntagsspaziergang.