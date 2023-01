»Manchen geht es nur um radikale Ästhetik«

imago/Deutzmann Geringe Dynamik: Mitglieder der Linksjugend bei einer Demonstration (Solingen, 2.6.2018)

Am kommenden Wochenende treffen sich in Berlin junge Genossinnen und Genossen, die bislang in der Linksjugend oder der Linkspartei aktiv waren. Zweck der Zusammenkunft ist ein »revolutionärer Bruch« mit beiden Organisationen, wie es in einem Aufruf vom Oktober heißt. Worum geht es genau?

Es geht zunächst einmal darum, eine gemeinsame inhaltliche Grundlage für den Bruch zu finden. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich Leute von der Linkspartei loslösen wollen. Wir haben in dem Aufruf grundlegende Probleme aufgezählt: Die Partei zielte mit Programm und Strategie von Anfang an auf Integration in den bürgerlichen Staat und auf Regierungsbeteiligungen, sie ist im Zuge dieser Regierungsbeteiligungen der Arbeiterklasse immer wieder in den Rücken gefallen, sie hat in der feministischen Politik versagt, sie hat nun auch in der Friedensfrage aufgegeben. Wir wollen darüber diskutieren, was es für Alternativen gibt. Dazu wird es am Wochenende verschiedene Workshops und ein zentrales Podium geben.

Sie skizzieren mit Ihrer Kritik das regierungslinke Projekt, das ja nicht neu ist. Was hat sich denn in den vergangenen Monaten qualitativ verändert, um zu der Einschätzung zu kommen, dass es nun aber reicht?

Wir haben uns zum Beispiel gefragt, woran es liegt, dass die Linkspartei plötzlich die Sanktionen mitträgt. Oder warum es so etwas wie Linke-»Me too« gab. Und warum das einige totschweigen und andere für Manöver nutzen wollen, ohne etwas an den Strukturen zu ändern. Zudem beteiligt sich die Partei in Berlin daran, die Umsetzung des Volksentscheids von 2021 zu verschleppen.

Ein Schwerpunkt der Initiative für den erwähnten Bruch ist Berlin. Nach der Bundestagswahl 2021 war zumindest der dortige Landesverband der Linksjugend nach links gerückt. Viele regierungslinke Nachwuchskader sind ausgetreten und haben sich in einer Sonderorganisation zusammengeschlossen. Nun wollen Sie sich nach links abspalten. Warum?

Es gab weiterhin Richtungskämpfe. Es gibt Leute, denen es vor allem um eine radikale Ästhetik geht, aber kaum um politische Inhalte. Uns reicht es nicht, ein neues Logo mit Hammer und Sichel zu präsentieren. Uns reicht es auch nicht, der Parteiführung mit der Bitte zu kommen, doch jetzt mal antiimperialistische Politik zu machen. Wir wollten eine Gesamtbilanz. Und unsere politischen Vorschläge sind leider zusammengestutzt worden.

Ein interessanter Befund: Obwohl der harte regierungslinke Flügel in Berlin aus dem Jugendverband ausgeschieden ist, ist es nicht gelungen, die verbliebenen Mitglieder mehrheitlich für eine konsequent linke Politik zu gewinnen. Woran liegt das?

Eine wesentliche Rolle spielen die Summen und Posten, die in der und über die Linksjugend verteilt werden. Man kommt immer wieder an den Punkt, an dem die Mehrheit in einem Gremium sagt: Wir können nicht auf das Geld der Partei verzichten. Beim letzten der monatlichen Treffen der Berliner Linksjugend waren mehr Genossen, die den Verband verlassen wollen, als solche, die bleiben wollen. Und von denen, die bleiben wollen, hat die Mehrheit irgendeinen Posten.

Für die Lage der Linkspartei ist kennzeichnend, dass sie gar keinen linken Flügel im strengen Sinne des Wortes hat – jedenfalls dann, wenn man solche Kriterien wie politische Handlungsfähigkeit, Vernetzung, inhaltliche Kohärenz und Publizität heranzieht. Ist ein identifizierbarer linker Flügel nicht eine Voraussetzung dafür, dass eine Abspaltung nach links funktioniert?

Ich finde auch, dass in der Partei eine sehr geringe Dynamik herrscht. Gerade auch bei den jungen Mitgliedern unter 30. Ein erheblicher Teil davon ist direkt oder indirekt beim Staat beschäftigt oder hat einen Posten in der Partei. Da überrascht es dann auch nicht, dass es keinen linken Flügel gibt. In der Linksjugend haben wir zumindest einen linken Pol gebildet.

Im Jugendverband gibt es Leute, die Ihre Analyse der Lage der Partei im Grunde teilen, die aber die konkret betriebene Abspaltung ablehnen, weil das vor allem ein Projekt von trotzkistischen Gruppen sei, die versuchten, die Krise der Partei zu nutzen, um Leute für den eigenen Laden herauszuziehen. Wie gehen Sie damit um?

Es sind inzwischen mehrere Gruppen, die hinter unserem Aufruf stehen. Diese Kritik impliziert, dass es Leute wie uns im Jugendverband und in der Partei brauche. Aber ich hatte in den vergangenen Monaten nicht den Eindruck, dass wir als Fraktion weiter erwünscht sind. Die Mehrheit in unserer Fraktion ist übrigens nicht festgelegt, wo und wie sie sich in Zukunft organisiert. Jeder, der mit uns ins Gespräch kommen möchte, ist herzlich willkommen.