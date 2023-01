Beijing und Manila wollen friedliche Lösung im Südchinesischen Meer

IMAGO/Xinhua

Beijing. Bei einem Treffen in Beijing haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. betont, die Territorialstreitigkeiten zwischen beiden Ländern im Südchinesischen Meer friedlich beilegen zu wollen. Chinesischen Medien zufolge sprachen sich Xi und Marcos am Mittwoch für »freundschaftliche Konsultationen zur angemessenen Lösung maritimer Fragen« aus. China wolle »mit mehr positiver Energie zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen« und »die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in nicht umstrittenen Gebieten fördern«, wurde Xi von dem Fernsehsender CCTV zitiert. Marcos hatte zuvor bei einem Treffen mit einem chinesischen Parlamentarier gesagt, für seine Regierung sei es »von größter Bedeutung, die Beziehungen zwischen China und den Philippinen zu stärken«. (AFP/jW)