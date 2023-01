Mit gleicher Intensität

imago/Ulli Winkler Der Bildhauer Gerhard Rommel in seinem Atelier

Am 15. Dezember 2022 übergab Helga Rommel in einem feierlichen Akt den künstlerischen Nachlass ihres 2014 verstorbenen Mannes, des Bildhauers Gerhard Rommel, an das Regionalmuseum Oberhavel im Oranienburger Schloss als großzügige Schenkung. Der Nachlass besteht aus knapp 200 Skulpturen unterschiedlicher Größe, aus Menschen- und Tierdarstellungen, Torsi und Akten, aus Reliefs und Porträtplastiken in Bronze, Stein, Holz, Gips und Keramik, aus Medaillen, Zeichnungen, Druckgraphiken – meist Lithographien – und Malereien in Ölkreide.

Der künstlerische Weg Gerhard Rommels begann in Thüringen. Nach einem Berufsabschluss als Kerammodelleur studierte er bei Heinrich Drake und Theo Balden in Berlin-Weißensee Bildhauerei. Seit 1958 arbeitete er freischaffend und war dann noch einmal drei Jahre lang Meisterschüler an der Akademie der Künste beim wohl bekanntesten Bildhauer der DDR, Fritz Cremer. Dessen elf Meisterschüler – darunter Wieland Förster, Sabina Grzimek, Friedrich B. Henkel, Karl-Heinz Schamal und eben auch Gerhard Rommel – setzten das geistige Erbe Cremers bis in unsere Zeit fort.

Zahlreiche Arbeiten Gerhard Rommels sind in den Alltag der Menschen eingegangen. In Berlin stehen mehrere Plastiken von ihm. Für Rostock schuf er einen »Mädchenakt« und den »Eselreiter«. Am Ziegenmarkt dort findet sich seine bekannte »Afrikanische Zwergziege« – die Bronze dieser Plastik glänzt golden. Bildhauer haben es gern, wenn Kinder auf ihren Arbeiten herumklettern; an einer Schule im Mecklenburgischen Tessin findet man Rommels »Anne-Frank-Säule«. Vor dem Sudenburger Krankenhaus in Magdeburg wurde 1984 die Plastik »Mutter und Kind« aufgestellt. Zum Plastikensemble auf der Potsdamer Freundschaftsinsel gehört Rommels bronzener Akt »Sich Kämmende« von 1966. Ein Bronzeguss von »Mutter und Kind« steht auch im Schlosspark Meiningen. Und erst 2005 wurde in Gransee am Ruppiner Tor seine liebenswerte Plastik »Anna und Otto« enthüllt – eine Ehrung für sympathische bäuerliche Menschen aus dem Dörfchen Kraatz, in dem er seit vielen Jahren wohnte und arbeitete.

Eines der Hauptwerke Gerhard Rommels ist die »Stele der Völkerfreundschaft«, die er 1973/74 aus Sandstein schlug. Davon gibt es zwei Fassungen. Eine davon steht an der Elbpromenade in Magdeburg; die andere wurde als Geschenk der DDR dem Friedenspark der japanischen Stadt Nagasaki als Mahnmal übergeben.

Die Büsten und Porträtplastiken gehören zu den Höhepunkten seines Schaffens. Allen seinen Modellen – ob Künstler, Wissenschaftler oder Nachbarn – begegnete er mit gleicher Intensität. Seine Porträts der Schauspieler Eberhard Esche, Raimund Schelcher, Bertolt Brecht und Wolfgang Langhoff, die Reliefs für seinen Schriftsteller-Freund Gotthold Gloger, die kleinen Bronzen für »Anna und Otto« und auch für die »Oma Splettstößer« legen Zeugnis davon ab.

Manches überstand den »Nachwendevandalismus« nicht. Zur Erinnerung an die hingerichteten Widerstandskämpfer der Schulze-Boysen-Gruppe in der »Roten Kapelle« hatte er eine mehrfigurige bronzene Denkmalanlage gestaltet, die nach 1989 verschwunden war. Alle, die sich für die Wiederaufstellung im Jahr 2011 in Gosen engagiert hatten, waren sich darüber einig, dass die Ehrung von Antifaschisten in der Gegenwart unverzichtbar sei. Eine kleine Fassung dieser Plastik »Die Illegalen« findet man ebenfalls in der Gedenkkapelle für Libertas Schulze-Boysen (auch sie war Teil der Widerstandsgruppe »Roten Kapelle«, jW) im Schloss Liebenberg.

Gerhard Rommel gehörte zu den Künstlern, die im Alltäglichen Großartiges und Schönes entdeckten, auch wenn sie um die Widersprüche der Gegenwart wussten. In vielen seiner Plastiken suchte er nach Freundlichkeit und Harmonie; auch dort, wo die Darstellung scheinbar bis zum Karikaturhaften reicht. Er nutzte die Freiheiten bildhauerischer Arbeit für seine Absichten, überlängte auch einmal Gliedmaßen oder verkürzte sie, gestaltete oft übergroße Hände, veränderte weitere Proportionen oder reduzierte in der Realität Vorgefundenes bis zum Symbol. Immer aber blieb er beim menschlichen Maß. Sein Lebenswerk ist reich. Es ist ein Freundschaftsdienst am Menschen. Gerhard Rommel schuf eine Kunst, die den einfachsten Dingen des Lebens ebenso zugewandt ist wie den Existenzfragen der Menschheit.

Es ist geplant, einige Stücke in die Dauerausstellung des Museums aufzunehmen, Großplastiken im Schlosspark aufzustellen und für 2024 eine Sonderausstellung anlässlich des 90. Geburtstages Gerhard Rommels vorzubereiten. Das Museum engagierte sich vorbildlich für diese Übernahme, mit der verhindert wurde, dass das hinterlassene Werk zerstreut wird. Zugleich wurde die Sammlung des Museums mit anspruchsvoller Kunst bereichert.