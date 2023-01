Nichts wird gut

Schwach »Alles schon mal dagewesen, alles am verwesen« – Hardcoreband Schwach

Ist Punk tot? Ja, klar. Und trotzdem soll Punk »immer noch das geilste« (»Three Chords«) sein, wie Schwach auf dem letzten Song ihres neuen Albums behaupten. Von bierseligem Stadionrock à la Tote Hose Fischfilet sind sie aber denkbar weit entfernt. Auch von No-Future-Attitüde und Kokettieren mit Selbstzerstörung keine Spur. Schwach (hauptsächlich aus Berlin) machen Hardcore, genauer gesagt Hardcore mit politischem Anspruch. Ich »kann nicht nach unten treten / Kann keinen Chef anbeten / Hardcorepunk hat meine Leben ruiniert«, hieß es auf der »Gegeneinander«-EP von 2018.

Immer schwerer

Tobi (Vocals) und Martin (Drums) spielen zusammen in Hardcorebands, seit sie zwölf waren. Sie entstammen demselben Mikrokosmos eines kleinstädtischen Jugendzentrums in Norddeutschland. Seit 2013 tun sie das mit Schwach. »Eine Youth-crew-Band, die Schwach heißt und deutsche Texte hat, (…) eigentlich auch heute noch die Definition von uncool, wenn ich es mir recht überlege. Aber irgendwie unser gemeinsamer Nenner und darum genau das Richtige«, so Schlagzeuger Martin in einem Fanzine über die fünfköpfige Gruppe.

Youth crew ist eine Spielart von Hardcore, die in den späten 80ern vor allem in New York aufkam. Musikalisch war das Programm genaugenommen schon damals an der Vergangenheit orientiert, back to the roots, also eher Punk als Metal. Vor allem aber waren die Bands für eine positive Grundhaltung (positive mental attitude) bekannt, standen (sinnloser) Gewalt und Drogen äußerst reserviert gegenüber. Diese historische Szene ist, zumindest grob, ein Orientierungspunkt von Schwach.

Der titelgebende erste Track »Kälter« steigt brachial ein, bringt die positive Attitüde auf den Punkt. »Don’t give up / Auch wenn es immer schwerer wird / Don’t give up / Für eine befreite Welt.« Trotz der weitgehend klassischen Instrumentierung von Gitarre(n), Bass, Schlagzeug, Geschrei und der hör- und spürbaren Wut sind die Songs nicht breitbeinig mackrig. In dieser Spielart ist Hardcore fast antirockistisch. Musikalisch kantig, kein Gegniedel, aber auch kein breiiger Straßenpunk. Wir hören rhythmusbetonte knackige Songs, zwölf in knapp 27 Minuten. Dabei gibt es durchaus eingängige Passagen, die hardcoretypisch oft von Gang shouts profitieren. Auf »Tristesse« sind neben deutschen auch spanische und schwedische Vocals zu hören. Die internationale Hardcore-Community hilft gerne mit. Bei drei Songs wird Saxophon gespielt, was überraschend gut passt.

Freilich wird hier das Rad nicht neu erfunden: »Alte Musik / Für alte Menschen / Was soll man noch ergänzen? / Umfeld begrenzen / Alles schon mal dagewesen / Alles am verwesen / (…) Die Kopie, der Kopie auf der Ü-30-Party« (»Stillstand«). Ist das selbstironisch, oder kommen hier ernsthafte Zweifel auf? Die Youth crew ist keine 20 mehr.

Einerseits ist mit Turnstile aus Baltimore gerade eine Hardcoreband für drei Grammys nominiert. (In Baltimore wurde übrigens – in den Salad Days Studios – auch »Kälter« abgemischt.) Andererseits ist Hardcore Genremusik – und das heute vielleicht mehr als vor 20 Jahren. Musik für die eigenen Leute, von und innerhalb einer Szene, die sich noch so nennen kann. Die beliebten Hardcorezutaten – DIY-Kultur, Jugendzentrum, Hausprojekt, Antifa, Skateboard, Straight Edge und scheiß Kleinstadt – finden sich auch bei Schwach. Und so sind auf dem Album familiäre Vibes zu spüren, etwa wenn es darum geht, neue Leute kennenzulernen oder auf Bordsteinen abzuhängen. Der Gefahr des Szeneghettos ist man sich bewusst, weil es ja nichts hilft, zu den Bekehrten zu predigen. Alles nicht ganz widerspruchsfrei, die Band weiß das.

Gestärkter Rücken

»Einzelfall« thematisiert Rassismus in Sicherheitsbehörden als strukturelles Problem, das mit dem dort herrschenden Korpsgeist zusammenhängt und medial verharmlost wird. »Nordkreuz« lässt grüßen. »Vom Witz im Chat zu Patronen horten.« Vom Cover blickt ein Kind in schmutziger Jacke, Kapuze auf dem Kopf, die Lippen zusammengekniffen. Im Hintergrund ein großer Jeep, vielleicht Militär. Was genau zeigt das Schwarzweißfoto? Nordirland in den 90ern, eine europäische Außengrenze? Wie auch immer: Hier gibt es keinen Sunshine-Pop mit schneller Gitarre, niemand glaubt, dass am Ende schon alles irgendwie gut werden wird. Die Erde heizt sich auf, die Menschen werden kälter.

Falls Hardcore – oder Musik überhaupt – noch eine Rolle in der politischen Sozialisation junger Menschen spielt, kann man Schwach nur viele Hörer wünschen. Davon abgesehen ist es ein guter Motivationssoundtrack – wenn man angesichts multipler Krisen mal wieder einen gestärkten Rücken braucht.