Wir müssen den Sensenmann nur abwählen

Eva ist ein Star und berufliches Vorbild für tausende Mädchen: Sie fliegt als Influencerin um die Welt und shoppt Luxusgedöns. Ihre Taxifahrt durch New York wird von einer Fridays-for-Future-Demo blockiert. Weil sie nicht zu spät zu ihrem ultrawichtigen Termin mit einem Investor kommen möchte, geht sie zu Fuß, jemand klaut ihr die Nobeltasche, sie stößt sich den Kopf, wird ohnmächtig und erwacht inmitten von (gefallenen?) Göttern, die ihr die Vergangenheit und die möglichen Zukünfte der Menschheit zeigen. Diese Götter müssen auch entscheiden, ob sie den Menschen den Baum des Lebens anvertrauen dürfen, der vom Häuptling der »Jötnar« entwurzelt wurde (nordische Mythologie »Jötunn«, Computerspieler kennen deren »Häuptling« wohl). Sie erklären Eva ihre Gattung: Der Mensch ist für das Leben in kleinen Gruppen in der Savanne gemacht, ist aber gierig nach sofortiger Befriedigung. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten – das rot-gelbe Inferno bei vier Grad Celsius mehr, Technologie rettet die Reichen, und die Armen krepieren in Blau bei drei Grad plus oder piep, piep, wir haben uns alle lieb bei schnuckelig-grünen zwei Grad. »Die größte Herausforderung ist, die Menschen dafür zu begeistern und zu involvieren, sie die Zusammenhänge sehen zu lassen.« Am Ende wacht Eva wieder auf, diesmal aber richtig. Einen Apfel in der Hand (Symbolik!), hört sie den Taxifahrer sagen: »Alles weitere liegt in deinen Händen.«

Das Szenario des Comics »Eva« stammt von dem Norweger Bjørn H. Samset, einem Physiker und Klimaforscher. Das merkt man. Fachleute scheinen heute einen Borniertheitstest ablegen zu müssen, bevor sie eine Unistelle bekommen: Je kleiner der Tellerradius, desto schneller geht es mit der Professur. Es reicht also, gemeinsam den Thermostat runterzudrehen, und Schlumpfhausen ist gerettet. Was ist mit dem Artensterben, dem Plastik überall, der Übersäuerung der Meere usw., wie sieht es aus mit Ausbeutung und Krieg und Hunger? Und dann wieder die vermeintliche Natur des Menschen … Was ist mit all den Kulturen, die bis gerade noch im Einklang mit der Natur lebten, bevor nicht »der Mensch«, sondern die Europäer kamen und seine Lebensgrundlagen vernichteten?

Und von wegen »Du hast es in der Hand«: Wer jetzt, ich? Nein! Selbst als Influencer für Luxusnippes hätte ich nicht die Wahl. Ich wohne fünf Kilometer Luftlinie vom Bayer-Stammwerk Leverkusen entfernt, aber ich kann nicht entscheiden, ob sie dort Gene manipulieren oder die nächste Firmenübernahme planen; ich kann nicht entscheiden, was sie herstellen und wessen Herstellung sie über Patente verhindern. Im gegenwärtigen System muss man sich sogar fragen, inwieweit gewählte Staatenlenker oder Gerichte entscheiden können, was wie produziert wird.

Der Comic suggeriert in beeindruckenden Bildern von Arild Midthun, an denen Roland Emmerich seine helle Freude hätte, dass die Apokalypse vor der Tür steht, aber du und ich und grüne Technologie können sie abwenden, wenn wir nur wollen. Oh, ich bin dabei, und meine Nachbarin, glaube ich, auch, aber Energie und Ressourcen bleiben trotzdem endlich. Der unter Ingenieuren und technikaffinen Laien weitverbreitete Wunderglaube, wir könnten dank kluger Technologie ewig so weiterwirtschaften, als gebe es weder Entropie noch energetische Grenzen, ist von Nicholas Georgescu-Roegen vor einem halben Jahrhundert widerlegt worden. Aber gut, wir wollen mit Eva auf Einkaufsflüge verzichten und statt dessen die Welt retten.

Wo fangen wir an? »(Die jungen Menschen) brauchen Informationen«, sagt eine der Göttinnen und zeigt Eva das UN-Gebäude, »damit sie nie wieder denjenigen vertrauen, die sich die Macht auf Kosten der Schwachen und Bedürftigen erschleichen«. Ach so. Wir müssen den gierigen Sensenmann (der Endgegner in Evas Delirium) also nur abwählen, und die nachhaltige und gerechte Weltgesellschaft wird endlich Wirklichkeit? Als Intellektuelle noch politische Theorie lasen, nannte man das »utopischer Sozialismus«. Der hat sich leider damals schon nicht durchgesetzt.