Kroatien: Unmut über Preisexplosion nach Euro-Einführung

AP Photo/Olivier Matthys Kroatiens Wirtschaftsminister Davor Filipovic am 19. Dezember in Brüssel

Zagreb. Zwei Tage nach Einführung des Euro als Zahlungsmittel im EU-Land Kroatien häufen sich Beschwerden über abrupt teurer gewordene Lebensmitteleinkäufe sowie Friseur- und Café-Besuche. In zahllosen Foren würden Leute ihren Unmut mit konkreten Beispielen belegen, berichtete das Nachrichtenportal index.hr am Dienstag. Wirtschaftsminister Davor Filipovic stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht und griff den Einzelhandel an. »Sie erhöhen Monat für Monat die Preise, und jetzt, in dieser Situation mit dem Euro, erhöhen sie die Preise und versuchen, die Bürger hinters Licht zu führen«, sagte er vor Journalisten. Zuvor hatte sich der Minister mit Vertretern von Handelsketten getroffen. Am Neujahrstag war die Landeswährung Kuna durch den Euro abgelöst worden. Bis zum 14. Januar können noch beide Währungen verwendet werden. Der Umtauschkurs liegt bei 7,5345 Kuna für einen Euro. (dpa/jW)