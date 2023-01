Kolumbien: ELN dementiert Waffenstillstand

AP Photo/Matias Delacroix Pablo Beltran (links), Vertreter der ELN, bei einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit Regierungsvertretern in Caracas (12.12.2022)

Bogotá. Die kolumbianische Guerillaorganisation ELN hat die Darstellung der Regierung über einen Waffenstillstand dementiert. »Die Verhandlungsdelegation der ELN hat mit der Regierung von Gustavo Petro keinen Vorschlag für einen bilateralen Waffenstillstand erörtert, so dass es in dieser Frage noch keine Einigung gibt«, teilte das Oberkommando der Rebellengruppe am Dienstag mit. Kolumbiens Präsident Petro hatte am Wochenende mitgeteilt, seine Regierung habe mit mehreren bewaffneten Gruppen des südamerikanischen Landes eine Waffenruhe bis Ende Juni vereinbart, darunter auch mit der ELN. Ende November hatte die Regierung nach fast vier Jahren Pause wieder Friedensgespräche mit den Rebellen aufgenommen.

»Wir haben mehrfach klargemacht, dass die ELN sich nur an Vereinbarungen hält, die am Verhandlungstisch diskutiert und getroffen werden«, hieß es in der Mitteilung der linken Guerilla. Ein einseitiges Dekret der Regierung könne »nicht als Übereinkunft akzeptiert werden«. Die Verlautbarung der Regierung zu dem Waffenstillstand werde als Vorschlag gewertet, der bei der nächsten Verhandlungsrunde diskutiert werden könne. (dpa/jW)