Rom vor Verkauf von ITA-Airways an Lufthansa

Rom. Die italienische Regierung hat den Weg für eine Übernahme der Airline ITA Airways frei gemacht. Ein am Montag abend im Journal der Regierung veröffentlichtes Dekret zur Privatisierung des Nachfolgers von Alitalia sieht einen Einstieg einer anderen Fluggesellschaft »in mehreren Etappen« vor. In einem ähnlichen Verfahren war die Lufthansa bei Brussels Airlines eingestiegen. Das Dekret der Regierung Meloni sieht vor, dass alle Interessenten Angebote einreichen. Die Zeitung Corriere della Sera berichtete am Dienstag, die Lufthansa visiere in einem ersten Schritt eine Beteiligung in Höhe von 40 Prozent an ITA Airways im Wert von 180 bis 200 Millionen Euro an. Mittelfristig könnte die deutsche Airline dann zu 100 Prozent einsteigen. ITA Airways war aus der zahlungsunfähigen Fluggesellschaft Alitalia hervorgegangen und befindet sich derzeit zu 100 Prozent im Besitz des italienischen Staates. Der war 2017 bei Alitalia eingestiegen. (AFP/jW)