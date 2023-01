Iranische Justiz bestätigt Todesurteil gegen Demonstranten

Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Protest in Spanien nach der ersten Hinrichtung eines Protestierenden im Iran (Barcelona, 10.12.2022)

Teheran. Die iranische Justiz hat das Todesurteil gegen einen an den landesweiten Protesten beteiligten Mann bestätigt. Die Todesstrafe für Mohammed B. sei am 6. Dezember »vom Obersten Gericht bestätigt worden«, erklärte die Justiz auf ihrer Internetseite »Misan Online« am Montag. Auch das Todesurteil gegen einen zweiten Beschuldigten war im Dezember bestätigt worden. Die beiden Männer können damit keine Rechtsmittel mehr einlegen und jederzeit hingerichtet werden. B. wurde dafür vor Gericht gestellt, ein »Feind Gottes« zu sein – eine Anklage, die mit der Todesstrafe geahndet werden kann. Nach Angaben von »Misan Online« wurde ihm vorgeworfen, einen Sicherheitsbeamten mit einem Messer attackiert und »die Bürger in Angst und Schrecken versetzt« zu haben. Zudem wurde ihm zur Last gelegt, den Verwaltungssitz in der Stadt Pakdascht südöstlich der Hauptstadt Teheran »in Brand gesetzt« zu haben.

Insgesamt hat die iranische Justiz nach eigenen Angaben elf Todesurteile in Verbindung mit den Protesten verhängt. Aktivisten gehen von einer höheren Zahl aus. Zwei Todesurteile wurden bereits vollstreckt. Im Fall von drei weiteren Verurteilten, darunter ein kurdischer Rapper, ist nach Anordnung des Obersten Gerichts ein neuer Prozess angesetzt worden. Die Berufungen betreffend, die vier andere zum Tode Verurteilte eingelegt hatten, wurde noch keine Entscheidung veröffentlicht worden.

Bei den seit 16. September andauernden Protesten gegen das islamische Regime wurden nach Angaben verschiedener Menschenrechtsorganisationen Hunderte Menschen getötet und Tausende weitere festgenommen. (AFP/jW)