Martin Gerner Sicherheitsdienst beim Fußballspiel Afghanistan – Pakistan. Endergebnis 3:0 (Kabul, 2013)

Es ist ein intensiver Bildband, den der Fotograf, Dokumentarfilmer und Autor Martin Gerner vorgelegt hat. Insgesamt zehn Jahre hat er zwischen 2001 und 2021 in Afghanistan verbracht, nicht als Journalist »eingebettet« als Begleiter des Militärs, sondern als aufmerksamer Beobachter, der vor allem an Geschichten hinter Krieg und Zerstörung interessiert ist und den Menschen, die seit Jahrzehnten kaum etwas anderes kennen. Ihr Leben ist es, das er in Bildern, Filmen und Texten zeigen will – auf Augenhöhe, was ihm im Buch »Finding Afghanistan« zumeist auch gelingt.

Martin Gerner Schulprüfung in Shahristan in der Provinz Daikundi (2010)

Ob der Einstieg mit positiver Kritik verschiedener Experten zur Arbeit Gerners am Anfang des Bildbands notwendig ist, sei dahingestellt. Die Bilder und das, was sie erzählen, sprechen eine eigene Sprache, die textlichen Einschübe, die von Gedichten über persönliche (Flucht-)Geschichten hin zu Musiktexten reichen, sind als Abrundung des visuell erzählten passender. Um die politische Lage zu umreißen, braucht es fast nicht mehr als die Zeile eines Liedes:

Martin Gerner Tanz bei einem Tagesausflug: Unbegleitete minderjährige afghanische Flüchtlinge vom Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos (2020)

Du, Kabul

Martin Gerner Familie im Supermarkt (Kabul, 2019)

fremd beherrscht, von innen wie vonaußen.

Martin Gerner Kriegserbe am Straßenrand in Badachschan (2007)

»Finding Afghanistan« konzentriert sich auf das Innen. Und das ist geprägt von patriarchaler Herrschaft. Frauen kommen vor, allerdings selten bis gar nicht in selbstbestimmter Art und Weise. Sie werden porträtiert bei einem Make-up-Kurs, beim Lernen – als Opfer. Für die Lesenden ist es schwierig zu erfahren, was das Leben von Frauen nach Ende der vorherigen Taliban-Herrschaft und einer dadurch einsetzenden gesellschaftlichen Befreiung ausgemacht hat. Ein einziges Bild zeigt junge Afghanen beiderlei Geschlechts bei einem Bootsausflug, was einen Eindruck von »Normalität« vermittelt. So sehr Frauen aber in einer Gesellschaft auch unterdrückt werden, sie schaffen sich immer verborgene Freiräume, in die der Bildband leider keinen Einblick gibt.

Martin Gerner Interview nach Stimmabgabe bei der Wahl 2009 in Kabul

Um so frappierender sind die Darstellungen oft in anderer Hinsicht. Beispielsweise, wenn es um die Symbiose von militärischer »Intervention« und »Hilfe« geht: das Bild eines afghanischen Mannes, der als Caddy zwei NGO-Mitarbeitern im Jahr 2004 die Golfschläger auf dem Platz am Rande des Kargha-Stausees nahe Kabul hinterherträgt. Sein direkter Blick in die Kamera zeigt Demütigung. Es folgt eine Seite mit der Zwischenüberschrift »Allen Widrigkeiten zum Trotz« und einer Kritik des früheren Leiters des Goethe-Instituts in der Hauptstadt, Hartmut Geerken: Der Westen habe noch immer nicht verstanden, »dass ein Analphabet a priori nicht dümmer ist als einer, der lesen und schreiben kann«. Geschäftsleute hätten die Buchführung über Jahre hinweg im Kopf, wir dagegen »haben überhaupt kein Gedächtnis mehr«.

Martin Gerner Friedhof im Kabuler Bezirk Karte Chahr (2010)

Das lässt sich auch im übertragenen Sinne lesen. War der Krieg in Afghanistan vor der erneuten Machtübernahme der Taliban schon nicht mehr präsent, ist er – nach einem kurzen Aufflammen der Erschütterung im August 2021 – nunmehr wieder nahezu vollständig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. »Vergessen« vor allem all jene, die eine Chance in der Besatzung sahen und sich den internationalen Kräften als Mitarbeiter anboten, »vergessen« auch die Frauen, um deren vermeintliche Befreiung gekämpft wurde. Sie haben wieder alles verloren, zuletzt auch die Möglichkeit, die im Bildungsbereich errungenen Freiheiten und Potentiale weiter zu nutzen.

Am verstörendsten das Bild eines Jungen mit einer Unterrichtstafel. Darauf zu sehen sind mehr als ein Dutzend verschiedene Minenarten, die Lehrerin fragt: »Also Kinder, was sollt ihr nicht?« Kinder: »Die Minen anfassen!« Beim Umblättern erscheint ein an Stelzen festgeschnalltes Kind daraufhin nicht als Teil einer Zirkusübung, sondern unweigerlich als versehrt. Erst das Lachen der Kinder im Hintergrund klärt auf. Die Bilder hängen immer zusammen, sei es in Gegensätzen, einer ähnlichen Aufstellung oder wie in diesem Fall bis zur Sinnestäuschung. Dabei wirkt die Zusammenstellung selten bemüht.

Das Außen wird in »Finding Afghanistan« nur ansatzweise gestreift: Panzer als verrostende Objekte und Sitzgelegenheit, ISAF-Soldaten bei der Pause, blutüberströmten Puppen von sowjetischen Soldaten im »Dschihad«-Museum gegenübergestellt, der Eingang zum Bundeswehr-Lager in Kundus. Krieg findet dennoch in aller Drastik Eingang ins Buch. Unter dem Titel »Fratricide Murders« gibt Gerner sogenannten Insider Attacks Raum, die, wie er treffend bemerkt, »bis heute weitgehend ein Tabu in den westlichen Medien und der Öffentlichkeit« seien. Dabei geht es um bewaffnete Übergriffe afghanischer Soldaten auf »Verbündete«, deren deutliche Zunahme das US-Militär 2011 dazu veranlasste, eine Studie in Auftrag zu geben. Im Buch dokumentierte Aussagen zeigen vor allem eins: Neokoloniales Herrschaftsgebaren erzeugte auf afghanischer Seite das Gefühl, im Kampf und bei der Versorgung wie auch in Fragen des kulturellen Respekts hintanzustehen und weniger wert zu sein.