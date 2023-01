»Einem großen Erbe verpflichtet. Im Gespräch mit Maja-Karlena Liebknecht«. Das politische Erbe von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg lebendig zu halten ist eine Aufgabe für die heutige Generation. Dabei hilft seit Jahrzehnten Maja-Karlena Liebknecht. Trotz ihres hohen Alters gibt sie über Leben und Werk ihres Großvaters sowie ihre eigene Familiengeschichte Auskunft. Moderation: Volker Külow. Dienstag, 10.1., 10 Uhr, Ort: FMP 1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Helle Panke Berlin

»Und in der Mitte, da sind wir«. Film. Ebensee ist ein kleiner Ort im ländlichen Österreich. 2009 kommt es hier bei einer Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte zu einer Störaktion von extremen Rechten. Regisseur Sebastian Brameshuber nimmt den Vorfall zum Anlass, um ein Jahr lang drei Jugendliche aus dem Ort beim Älterwerden zu begleiten: von der Lederhose zu Doc Martens, von der Schulbank ins Berufsleben. Der Film porträtiert eine Generation in der österreichischen Provinz. Dienstag, 10.1., 20 Uhr. Ort: B-Movie, Brigittenstr. 5, Hamburg. Veranstalter: Dokumentarfilmsalon auf St. Pauli.

»Erinnern, um nach vorne zu schauen«. Spaziergang zu den Stätten der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wir erinnern an Luxemburg und Liebknecht, weil sie denselben Kampf führten, den wir auch heute noch führen: den Kampf für ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit. Mit Reden von Nastja Liedtke und Diether Dehm, Kultur: Christa Weber sowie das Schalmeienorchester »Erich Weinert«. Sonntag, 15.1., 17 Uhr. Ort: Olof-Palme-Platz, Berlin Veranstalter: Friko Berlin