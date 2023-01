Am Montag soll erstmals von britischem Boden aus eine Rakete in den Weltraum starten. Wie das Partnerunternehmen der britischen Weltraumbehörde, Virgin Orbit, am Freitag bestätigte, soll die Mission mit dem Namen »Start Me Up« am kommenden Montag abend um 23.16 Uhr MEZ beginnen. Alle Tests seien erfolgreich verlaufen, hieß es in der Mitteilung. Ob der anvisierte Termin eingehalten werden könne, hänge aber von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel dem Wetter ab. Die Mission sollte schon vor Weihnachten starten, musste aber wegen technischer Probleme verschoben werden. (dpa/jW)