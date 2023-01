Angriff auf alle Arbeiter

IMAGO/i Images Kämpfen für mehr Lohn: Streikposten der Eisenbahnergewerkschaft RMT am Mittwoch in London

Um mit den Streiks fertig zu werden, setzt der britische Regierungschef Rishi Sunak seine Ankündigung von Dezember um: Er will gewerkschaftliche Rechte einschränken und Streiks verbieten. Anders als zunächst vermutet, soll es nicht nur die Eisenbahner, sondern auch andere Sektoren betreffen. Die Gesetzesinitiative wurde noch von Sunaks Vorgängerin Elizabeth Truss eingebracht. Ende Oktober veröffentlichte sie die »Transport Strikes (Minimum Service Levels) Bill«. Damit sollten Ausstände im Verkehrswesen drastisch eingeschränkt werden.

Am Donnerstag wurde nun der überarbeitete Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Grant Shapps vorgestellt. Er verlangt von öffentlichen Diensten, während Arbeitskämpfen ein Mindestmaß an Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Im Gespräch mit der öffentlich-rechtlichen British Broadcasting Corporation (BBC) sagte Shapps, dass es bei den neuen Maßnahmen um den Schutz der Öffentlichkeit gehe, und fügte hinzu: »Es muss ein Mindestniveau geben, das die Menschen an Streiktagen erwarten können.«

Neben den Eisenbahnen sind auch fünf weitere Bereiche betroffen: Gesundheit, Bildung, Feuerwehren, Zoll und Atomkraft, berichtete die Times am Donnerstag. Das Gesetz soll in der ersten Unterhaussitzung nächste Woche, wenn die Abgeordneten aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen, diskutiert werden. Dann sollen auch die Details bekannt werden. Die aktuellen Arbeitsniederlegungen werden davon nicht betroffen sein, denn das Gesetz könnte erst im Frühsommer in Kraft treten.

Gewerkschaften haben bereits Klagen angekündigt. In einem Interview mit dem Magazin Tribune warnte der Generalsekretär der Eisenbahnergewerkschaft RMT, Mick Lynch, am Donnerstag vor den Folgen des Gesetzes: »Streiks werden in vielen Fällen wirkungslos werden, und der einzelne Lohnabhängige verliert das Streikrecht. Wenn Arbeiter sich an Streikposten beteiligen, können sie automatisch gekündigt werden.« Auch Gewerkschaften können bei Streiks mit Geldstrafen belegt werden. Lynch bezeichnete das neue Gesetz als »Unterdrückung unserer Menschenrechte«.

Auf Twitter charakterisierte der Gewerkschaftsdachverband TUC das Gesetz als einen »Angriff auf das Streikrecht«, »auf die arbeitende Bevölkerung« und »auf eine unserer langjährigen britischen Freiheiten«. Die Organisatoren der Kampagne »Genug ist genug« starteten eine Petition zur Rücknahme der Pläne, die am ersten Tag von 130.000 Personen unterzeichnet wurde.

Ebenfalls am Donnerstag hielt Labour-Chef Keir Starmer seine Neujahrsrede. Darin blieb er vage und voller Stehsätze. Zwar sei er ein »Remainer« – d. h. für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU – gewesen, doch möchte er nun das Versprechen des »Brexit« umsetzen und Großbritannien »besser machen«. Zugleich betonte er aber, die Staatsausgaben nicht signifikant erhöhen zu wollen. Einzige konkrete Ankündigung war, das House of Lords (das britische Oberhaus) abzuschaffen und den Kommunen mehr Entscheidungsgewalt zuzugestehen – diese Vorhaben hatte er bereits in der Vergangenheit erwähnt.

Er unterstrich abermals sein Ziel, die Streiks rasch zu beenden. Das von Premier Sunak angekündigte Gesetz würde nicht zum Ende der Arbeitskämpfe führen. Man müsse sich »an einen Tisch setzen und Kompromisse schließen«, so Starmer. Im Gespräch mit BBC-Reporter Chris Mason (Donnerstag abend) wurde er dann konkreter und versprach, das Antistreikgesetz im Falle eines Labour-Wahlsiegs zurückzunehmen. In den aktuellen Umfragen liegt Labour weiterhin 20 Prozent vor den konservativen Tories.

Die Ankündigung der Regierung, Streiks per Gesetz verbieten zu wollen, kommt inmitten der größten Ausstände im Transportwesen seit über drei Jahrzehnten. Diesen Sonnabend organisiert die RMT ihre bereits zweite 48stündige Arbeitsniederlegung in diesem Jahr. Laut dem Guardian fuhren am Freitag landesweit weniger als 20 Prozent der Züge. Bei der BBC hieß es, die Betreibergesellschaften gehen davon aus, dass am Sonnabend in Wales gar keine Züge verkehren. Am Donnerstag hatten zusätzlich die Lokführer der ASLEF-Gewerkschaft die Arbeit niedergelegt. Nach unterschiedlichen Angaben der Unternehmen fuhren an diesem Tag nur zehn bis 20 Prozent aller Züge, schrieb der Guardian am Freitag.