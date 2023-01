Krieg auch zu Weihnachten

Bela Szandelszky/AP/dpa Gottesdienst im St. Michaels-Kloster am Freitag in Kiew

Die von russischer Seite aus Anlass des orthodoxen Weihnachtsfests am Freitag ausgerufene Waffenruhe ist zumindest nicht durchgehend eingehalten worden. Die Ukraine hatte den Vorschlag des orthodoxen Moskauer Patriarchen Kirill von Anfang an abgelehnt, weil Kirill »russische Kriegspropaganda« betreibe. Der russische Präsident Wladimir Putin war dagegen seinem Aufruf gefolgt und hatte von Freitag zwölf Uhr (Ortszeit) bis Sonnabend mitternacht eine Feuerpause angeordnet.

Ukrainische Soldaten im Donezker Gebiet eröffneten jedoch das Feuer auf Stellungen der russischen Truppen. »Auf diese Weise gratulieren sie den Besatzern zum bevorstehenden Weihnachten!«, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitag in sozialen Netzwerken mit. In der Kleinstadt Bachmut seien russische Stellungen mit 120-Millimeter-Mörsergranaten als »Geschenk« beschossen worden. Die Behörden wiederum verhängten während der Feuerpause für circa zwei Stunden einen Luftalarm im ganzen Land. Auslöser sollen nach Medienberichten mehrere über dem benachbarten Belarus aufgestiegene Flugzeuge der russischen Luftwaffe gewesen sein.

Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk warnte die Gläubigen in den russisch kontrollierten Gebieten davor, Gottesdienste zu besuchen. Es könne zu »Terroranschlägen« kommen. Die Gläubigen sollten »warten, bis die ukrainischen Streitkräfte da sind«. In diesem Fall ist allerdings mit einer Verfolgung der bis 2022 am Moskauer Patriarchat orientierten orthodoxen Kirche der Ukraine zu rechnen. In den vergangenen Monaten durchsuchten Geheimdienst und Polizei in der ­Ukraine Dutzende von Gotteshäusern und Klöstern dieser Kirche. Zum Jahreswechsel wurde ihr der Mietvertrag über die Nutzung des berühmten Höhlenklosters in Kiew zugunsten der regierungsnahen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche aufgekündigt.

Angesichts öffentlich verkündeter Siegeszuversicht auf ukrainischer Seite fiel die am Freitag veröffentlichte Tagesmeldung des britischen Geheimdienstes zur Lage auf. Die Analysten aus London schrieben, die »Separatistengebiete« Donezk und Lugansk würden für Russland »auch noch über die Dauer des aktuellen Konflikts hinaus« eine große finanzielle Belastung darstellen. Diese Aussage unterstellt, dass man beim MI6 wohl nicht damit rechnet, dass Kiew die Gebiete zurückerobern wird.