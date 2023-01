Einfach unverbesserlich

Lecce. Wieder einmal haben Fans von Lazio Rom für einen Rassismusskandal in der italienischen Fußballmeisterschaft gesorgt. Im Auswärtsspiel bei US Lecce (1:2) am Mittwoch wurden auf seiten der Gastgeber der französische Exweltmeister Samuel Umtiti und sein Teamkollege Lameck Banda rassistisch beleidigt. Schiedsrichter Livio Marinelli hatte das Spiel in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich sogar unterbrochen. Nach der Partie verließ Umtiti unter Tränen das Spielfeld. Die Lazio-Anhänger hatten schon in der Vergangenheit wiederholt für Skandale gesorgt. (dpa/jW)