Rosi Mittermaier tot

Garmisch-Partenkirchen. Die deutsche Skiikone Rosi Mittermaier ist tot. Dies teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Die frühere Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin sei am Mittwoch »nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen«. Sie wurde 72 Jahre alt. Mittermaier gewann bei den olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976 Gold in Abfahrt und Slalom sowie Silber im Riesentorlauf. »Das reine Skifahren ist für mich immer noch das Schönste, was es gibt und wo mir immer das Herz aufgehen wird«, sagte Mittermaier, die sich aber nicht auf ihre sportlichen Leistungen von damals reduzieren lassen wollte. Der gemeinsame Sohn aus ihrer Ehe mit dem früheren Skirennfahrer Christian Neureuther, Felix Neureuther, wurde der erfolgreichste deutsche Rennfahrer der Weltcupgeschichte. (dpa/jW)