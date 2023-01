Radikal und laut

REUTERS/Luisa Gonzalez Begründete Wut: Feministischer Protest in Kolumbien gegen einen Fall sexualisierter Gewalt im Nahverkehr (Bogotá, 3.11.2022)

Die feministischen Bewegungen in Lateinamerika werden stärker. Basisorganisationen haben im vergangenen Jahr an Aufschwung gewonnen, und auch einige progressive Regierungen ergriffen Maßnahmen zur Förderung der Rechte von Frauen und LGBTI-Personen: dringend notwendig in einer Region, in der Mädchen, Frauen und queere Menschen Gewalt und ungerechten Bedingungen ausgesetzt sind.

Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, veröffentlichte UN-Women und das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) den jüngsten Bericht zu dieser Problematik: Für das Jahr 2021 wurde darin die Rate der geschlechtsspezifischen und im privaten Raum begangenen Tötungsdelikte in Nord- und Südamerika auf 1,4 pro 100.000 Frauen geschätzt. Das macht diesen Kontinent zur Weltregion mit der zweithöchsten Rate an frauenfeindlicher Gewalt nach Afrika (2,5 pro 100.000 Frauen).

Auch die Beobachtungsstelle für die Gleichstellung der Geschlechter der Regionalorganisation ECLAC brachte dazu einen Bericht heraus. Diesem zufolge starben im Jahr 2021 insgesamt 4.473 Frauen in Lateinamerika durch einen Femizid – im Durchschnitt sind das täglich zwölf geschlechtsspezifische Morde. Die höchsten Femizidraten in Lateinamerika wurden 2021 in Honduras (4,6 pro 100.000 Frauen), der Dominikanischen Republik (2,7), El Salvador (2,4), Bolivien (1,8) und Brasilien (1,7) verzeichnet. In der Karibik weist Belize mit 3,5 pro 100.000 Frauen die höchste Inzidenz auf. Junge Frauen zwischen 15 und 29 Jahren würden am häufigsten Opfer dieser Form von Gewalt, heißt es. Seit anderthalb Jahrzehnten hätten die Staaten Lateinamerikas und der Karibik diese Problematik erkannt, was mit der Verabschiedung von Gesetzen und dem Aufbau spezifischer Institutionen umgesetzt worden sei. Doch »trotz dieser Fortschritte sind Femizide nach wie vor Realität, und es gibt keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass das Phänomen zurückgeht«, konstatiert die Beobachtungsstelle.

Auf die Straßen

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben die ohnehin schwierigen Bedingungen zahlreicher – vor allem armer – Frauen in Lateinamerika nur noch verschärft. Doch auch der Kampfgeist der Feministinnen hat 2022 in Lateinamerika an Stärke gewonnen. Bereits seit Jahren mobilisieren besonders drei Kampftage: der Internationale Frauentag am 8. März, der globale Aktionstag für das Recht auf einen legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch am 28. September und der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen am 25. November. Auch 2022 gingen Hunderttausende Frauen von Norden bis Süden an diesen Tagen auf die Straßen. Neben gemeinsamen Forderungen gab es auch landesspezifische Losungen. In Argentinien protestierte die Organisation »Ni Una Menos« (»Nicht eine weniger«) gegen ein Abkommen der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds und forderte: »Die Schulden, die der Staat und die Regierung bei Frauen und LGBTI-Personen haben, müssen eindeutig Vorrang vor der Rückzahlung von Auslandsschulden haben.« In zahlreichen Städten Brasiliens mobilisierten Frauen gegen Sexismus, Rassismus und Hunger, die sich unter dem rechten Expräsidenten Jair Bolsonaro noch verschärft hatten. Entsprechend lautete die Losung: »Bolsonaro – nie wieder!«

Erst vor wenigen Tagen hat die argentinische Organisation der »Mütter der Plaza de Mayo« die »Enkel 131 und 132« gefunden. Die Eltern des ersten, Lucía Nadin und Aldo Quevedo, sowie die Mutter des zweiten, Mercedes del Valle Morales, waren während der Militärdiktatur (1976–1983) entführt worden. Ihre wahre Identität konnte nun Dank der Organisation, die am 29. Dezember bereits das 2.333. Mal vor den Regierungspalast in Buenos Aires marschierte, festgestellt werden. Während der Diktatur waren Babys von Gefangenen systematisch geraubt worden. Die Mütter wurden anschließend meist gefoltert und umgebracht.

Was die Rechtslage bezüglich eines legalen, sicheren und kostenlosen Schwangerschaftsabbruchs betrifft, gab es 2022 einige Erfolge, aber auch Enttäuschungen. So urteilte das Bundesverfassungsgericht Kolumbiens im Februar, dass Abbrüche bis zur 24. Schwangerschaftswoche entkriminalisiert werden müssen. Zuvor waren Abbrüche nur in Fällen von Vergewaltigung, bei Fehlbildung des Fötus oder einem Gesundheitsrisiko für die Mutter legal. In Mexiko sind Abbrüche gegenwärtig in elf der 32 Bundesstaaten legal. 2022 legalisierten vier weitere das Verfahren: Sinaloa im März, Guerrero im Mai, Baja California Sur im Juni und Quintana Roo im Oktober.

In Argentinien gibt es seit zwei Jahren ein Gesetz, das Abbrüche bis zur 14. Schwangerschaftswoche für legal erklärt. Es handelt sich um eines der fortschrittlichsten Lateinamerikas. Am 29. Dezember zog die argentinische Gesundheitsministerin Carla Vizzotti Bilanz: »Hinter den Zahlen verbergen sich Menschen, die ein Recht in Anspruch genommen haben, und Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Rechte zugänglich gemacht werden. Heute gibt es landesweit 1.437 Gesundheitszentren, die Schwangerschaftsabbrüche garantieren, im Jahr 2020 waren es noch 903.« Nach Angaben der Ministerin meldeten die Provinzen zwischen Januar und September 59.267 sichere Schwangerschaftsabbrüche im öffentlichen Gesundheitssystem. Trotz dieser gesetzlichen Fortschritte wird die tatsächliche Umsetzung durch soziale oder religiöse Stigmatisierung, unzureichende Information für Betroffene sowie eine mangelhafte Ausbildung der Staatsbeamten und des medizinischen Personals erschwert.

Es braucht linke Regierungen

In Ecuador gab es dagegen auch faktisch einen Rückschritt. Das Verfassungsgericht des Landes hatte im April 2021 zwar ein Urteil gefällt, dem zufolge Schwangerschaftsabbrüche bei Vergewaltigung entkriminalisiert werden müssen, und die Nationalversammlung damit beauftragt, ein Verfahren dafür zu finden. Das daraus entstandene Gesetz schränkt die Rechte jedoch eher ein, als dass es diese erweitert und garantiert. Nach heftigen Debatten in der Versammlung und einem Veto des rechten Präsidenten Guillermo Lasso, in deren Folge etwa 97 Prozent des Entwurfes verändert wurden, trat das Gesetz im April in Kraft.

Mit den Änderungen wurde die Frist für den Abbruch auf zwölf Schwangerschaftswochen festgesetzt; eine ursprüngliche vorgesehene Erweiterung auf 18 Wochen für Mädchen, Jugendliche, Indigene und Frauen in ländlichen Gebieten zurückgenommen. Desweiteren wurden Anforderungen festgelegt, etwa die Vorlage einer Anzeige, einer eidesstattlichen Erklärung oder einer ärztlichen Untersuchung zum Nachweis einer Vergewaltigung. Ärzten wurde zudem eingeräumt, dass sie die Durchführung des Verfahrens aus Gewissensgründen verweigern können. Die restriktivsten Gesetzeslagen zu Schwangerschaftsabbrüchen bestehen nach wie vor in El Salvador, Honduras, Nicaragua, der Dominikanischen Republik und Haiti. Dort sind sie vollkommen verboten.

In Kolumbien hat die seit August 2022 amtierende progressive Regierung bisher mehrere Initiativen zur Stärkung der Rechte von Frauen und weiterer diskriminierter und ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen ergriffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Vizepräsidentin Francia Márquez. Die Afrokolumbianerin hat langjährige Erfahrung als feministische Aktivistin und Umweltschützerin. Im Dezember stimmte der Kongress einem Gesetzentwurf zur Schaffung eines Ministeriums für Gleichstellung und Gerechtigkeit zu. Dieses wird Márquez leiten. Zu den wichtigsten Zielen des Ministeriums gehört ein existenzsicherndes Einkommen in Höhe eines halben Mindestlohns für Mütter, die den Haushalt führen, gleiche Entlohnung für Männer und Frauen und Anerkennung der im Haushalt geleisteten Arbeitszeit, die durch die Schaffung eines nationalen Pflegesystems für die Rente gültig sein soll.

In Venezuela arbeiten seit über einem Jahr mehrere feministische Organisationen, unter ihnen die Plattform »Ruta verde« (Grüner Weg), an einem Gesetzprojekt für reproduktive und sexuelle Rechte. Dabei ist die Forderung nach der Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zentral, aber auch weitere Maßnahmen wie der Zugang zu aufklärender Bildung und kostenloser medizinischer Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Im Juni 2022 erklärte der Ausschuss der Nationalversammlung für soziale Entwicklung, den Gesetzentwurf in die legislative Agenda aufnehmen zu wollen.

In Kuba stimmten im September 2022, nach monatelangen Debatten in Gemeinden, an Schulen und Arbeitsplätzen, zwei Drittel der Bevölkerung für ein neues Familiengesetz. Dieses führt unter anderem die gleichgeschlechtliche Ehe und die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ein. Es erweitert außerdem Schutzmechanismen gegen häusliche Gewalt, insbesondere für Minderjährige.