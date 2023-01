Was man so liest

Der meistverkaufte Roman des Jahres 2022 in Deutschland ist laut Media Control »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus. Auf Rang zwei der erfolgreichsten belletristischen Hardcover folgt »Mimik« von Sebastian Fitzek. Den dritten Platz belegt Dörte Hansen mit »Zur See«, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt am Main berichtete. Unter den Sachbuchbestsellertiteln mit Hardcover belegt »Du darfst nicht alles glauben, was du denkst« von Kurt Krömer den ersten Platz. Auf Platz zwei liegt Marietta Slomka mit »Nachts im Kanzleramt«, auf Platz drei »Die vierte Gewalt« von Richard David Precht und Harald Welzer. (dpa/jW)