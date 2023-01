Post von Eddie

Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden ziert in Zukunft zwölf Briefmarken der Royal Mail. Das gab das britische Postunternehmen am Donnerstag bekannt. Damit gehört die Gruppe um Sänger Bruce Dickinson und Bassist Steve Harris zu den wenigen Musikern, die in Großbritannien auf diese Weise geehrt werden. Eigene Postwertzeichen bekamen etwa die Beatles, die Rolling Stones, Queen, David Bowie und Elton John gewidmet. Iron-Maiden-Gründer Harris sagte auf der offiziellen Bandwebsite, die Musiker seien zunächst »sprachlos« gewesen. Auf acht Iron-Maiden-Marken sind Fotos von Konzerten der Gruppe zwischen 1983 und 2018 zu sehen. Vier weitere Marken zeigen das Bandmaskottchen Eddie, das seit dem 1980 erschienenen Debüt »Iron Maiden« in wechselnder Form auf jedem Album- und Singlecover der Band abgebildet ist. (dpa/jW)