Dieter Görne gestorben

Dieter Görne, der frühere Intendant des Staatsschauspiels Dresden, ist tot. Er sei in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 86 Jahren gestorben, teilte das Theater mit. Intendant Joachim Klement würdigte Görne als »großen Theaterleiter und besonderen Menschen«. Er habe die Bühne in der Landeshauptstadt über 17 Jahre wesentlich geprägt und zu einem der ersten Häuser gemacht. Görne hatte in Leipzig bei Ernst Bloch und Hans Mayer Germanistik und Kunstgeschichte studiert und über die »Faust«-Rezeption im DDR-Theater promoviert. Nach Stationen in Weimar, dem heutigen Chemnitz und andernorts war er 1984 als Chefdramaturg ans Dresdner Staatsschauspiel gekommen und hier 1990 zum Intendanten berufen worden. Nach elf Jahren trat er Ende der Spielzeit 2000/2001 in den Ruhestand. (dpa/jW)