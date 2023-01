Quertreiber am Werk

REUTERS/Jonathan Ernst Bis das Dutzend voll ist: Kevin McCarthy scheitert auch im sechsten Wahlgang (Washington, 4.1.2023)

Das erste Zeichen des Schwachsinns ist der Verlust von Scham. Dieser vielzitierte Gedanke Sigmund Freuds mag hier ein Hinweis sein: Beinahe irrwitzig nämlich mutet der Versuch des republikanischen Abgeordneten Kevin McCarthy an, die Demokratin Nancy Pelosi im Amt der Mehrheitsführerin des US-Repräsentantenhauses zu beerben – bislang fiel er in sechs Wahlgängen durch. Schamlosigkeit indessen ist ein Leitmotiv seiner bisherigen Laufbahn.

Obgleich McCarthy unzweifelhaft in die Republikanische Partei passt, hat er kein ausgeprägtes politisches Profil. Er hält es mit allen. 2016, als Expräsident Donald Trump noch Außenseiter war, vermutete er, dass der Milliardär von Wladimir Putin bezahlt werde. Später leugnete er die Äußerung, bis eine Aufzeichnung sie belegte. 2021 verurteilte er erst den Sturm aufs Kapitol und änderte, als der Wind sich drehte, ohne einen Anflug von Scham erneut seine Meinung.

In der Regel führt der Versuch, es mit allen zu halten, gerade nicht dazu, dass alle es mit einem halten. Das bekam der Mann aus Kalifornien in den vergangenen zwei Tagen zu spüren. Am Donnerstag (Ortszeit) sollte die Abstimmung fortgesetzt werden. 218 Stimmen benötigt McCarthy, seine Fraktion hält 222, erzielt hat er bislang 203. 19 oder 20 Abgeordnete der eigenen Partei entzogen ihm die Zustimmung. Ein bereits jetzt historisches Desaster. Seit 1923 benötigte kein Speaker mehr als einen Wahlgang. Vom Negativrekord ist McCarthy aber weit entfernt. 1856 brauchte die Kammer 133 Versuche.

Das Amt des Speakers hat große Bedeutung. Nicht nur weil es nach Präsident und Vize die dritthöchste Position im Staat ist. Ohne Speaker kann das Parlament die Arbeit nicht aufnehmen, weder Ausschüsse bilden noch Gesetze auf den Weg bringen. Eine Lösung der Lage bestünde darin, dass McCarthy die fehlenden Stimmen bei den Demokraten einwirbt. Er käme mit dieser Hilfe aber bloß ins Amt, darin agieren könnte er ohne die geschlossene Unterstützung seiner Fraktion nicht. Sobald es um politische Entscheidungen geht, werden ihm die Demokraten-Stimmen wieder fehlen. Er wäre ein beschädigter und schwacher Mehrheitsführer.

Die Abtrünnigen kommen sämtlich aus dem Trump-Lager, was insofern bemerkenswert ist, als der abgewählte Präsident McCarthy unterstützt. Dennoch waltet im gegenwärtigen Chaos eine gewisse Logik. 19 der 20 Abgeordneten gehören dem sogenannten »Freedom Caucus« an, einer Rechtsaußengruppierung innerhalb der Republikanischen Fraktion. Sie haben sich auf den Abgeordneten Byron Donalds als Gegenkandidaten geeinigt. Die Gruppe möchte staatliche Ausgaben und Einflüsse senken und steht für alle Ziele und Narrative der US-amerikanischen Rechten: von »Make America Great Again« bis zur »rigged election« (der Legende von der gestohlenen Wahl). Einer von ihnen, Paul Gosar, verteidigte 2021 öffentlich den Sturm auf das Kapitol. Ein anderer, Matthew Gaetz, spottet seit Beginn der Coronapandemie über den Kampf gegen das Virus. Ebenfalls zu den 20 gehört Lauren Boebert, die die gleichgeschlechtliche Ehe abschaffen will und sich für eine Weihnachtskarte Waffen tragend mit ihren Kindern abbilden ließ. McCarthy hat diesen und anderen Abgeordneten vom rechten Rand immer wieder Zugeständnisse gemacht, doch für die Hardliner gilt der vollblütige Opportunist als Teil der Nomenklatura von Washington. Der aus Florida stammende Abgeordnete Gaetz fand am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Kapitol eine regional passende Metapher: »Wenn man einen Sumpf trockenlegen will, sollte man nicht den größten Alligator damit beauftragen.«

Wie immer der Vorgang ausgeht, exemplarisch ist er bereits jetzt. Seit dem durch die »Tea Party«-Bewegung induzierten Strategiewechsel der Republikaner hin zu einer rein destruktiven Politik hat sich die Dynamik in der Hauptstadt verändert. Politik wurde ersetzt durch Symbolpolitik, der Kongress zum Komödienstadl. Das zieht naturgemäß Figuren an, denen das Quertreiben ein Lebenszweck ist – eine Haltung, die sich gegen alles richten kann, sogar gegen das Ermöglichen einer Politik des Quertreibens.