Patrick Pleul/dpa/dpa-Bildfunk Wie viele Kliniken den Umsturzversuch noch erleben werden, bleibt abzuwarten

Viele Krankenhäuser liegen auf der Intensivstation«, twitterte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag vor einer Beratung mit seinen Amtskollegen der Länder. Besprochen wurden Reformvorschläge einer »Expertenkommission«, die das landesweite Kliniksterben schwerlich abwenden werden. Der Exodus wird nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft »in diesem Jahr voraussichtlich einen neuen Höhepunkt erreichen«. Die Insolvenzwelle rollt schon eine Weile. Vor 20 Jahren gab es rund 2.200 Krankenhäuser mit mehr als 550.000 Betten, 2021 waren noch knapp 1.900 mit 484.000 Betten übrig. Gleichzeitig stieg die Zahl der Behandlungen um zwei Millionen auf 19 Millionen pro Jahr. Aus der Überlastung resultierte Personalmangel.

Lauterbach und Experten wollen die Kliniken in drei Kategorien unterteilen, in kleine zur Grund- und Notversorgung, mittlere mit einigen weiteren Leistungen und riesige »Maximalversorger«. Außerdem sollen sogenannte Vorhalteleistungen bezahlt werden. Aber der größte Teil der Finanzierung soll weiter über Fallpauschalen laufen, deren »Überwindung« Lauterbach großspurig angekündigt hatte. Anreize, Profit zu machen, etwa durch serielle Knie- oder Hüftgelenkoperationen, bleiben also der maßgebliche Faktor im Gesundheitssystem. Und weil keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden sollen, sterben Kliniken. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zufolge fehlen aktuell jährlich 15 Milliarden Euro zur Deckung der Betriebskosten.

Nach der Besprechung mit Holetschek und Kollegen kündigte Lauterbach an, bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf vorzulegen. Man beratschlage lieber etwas länger, aber »so, dass man nachher eine Reform hat, an der alle mitgearbeitet haben«. Reform war dem Sozialdemokraten dann aber doch zu kurz gegriffen: »Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor.«

Wie viele Kliniken den Umsturzversuch noch erleben werden, bleibt abzuwarten. Kaum schnell genug gehen kann der Rückbau dem Vorstandschef des Uniklinikums Schleswig-Holstein, Jens Scholz. Zur Schließung möglichst vieler Standorte gebe es schon wegen der großen Personalprobleme »keine Alternative«, sagte der Bruder von Kanzler Olaf Scholz den RND-Zeitungen vom Donnerstag.