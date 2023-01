Showdown rückt näher

Rolf Vennenbernd/dpa

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei erneut eine Barrikade am geräumt. Das sei aus Sicherheitsgründen geschehen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Eine Person sei wegen Widerstands in Gewahrsam genommen worden. Das alles sei außerhalb des Dorfes geschehen. Andere von den Besetzenden errichteten Strukturen dürften spätestens bei der Räumung des vom Braunkohletagebau Garzweiler II bedrohten Ortes zerstört werden. Die ist rechtlich erst ab dem 10. Januar möglich. (dpa/jW)