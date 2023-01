Gianni selbstlos

Santos. Gianni Infantino hat das Selfie verteidigt, das er im Stadion des FC Santos in unmittelbarer Nähe zum Sarg mit dem aufgebahrten Pelé aufgenommen hatte. Er sei bestürzt darüber, dass er von einigen Leuten dafür kritisiert werde, schrieb der Präsident des Fußballweltverbands FIFA in den sozialen Medien. Mannschaftskameraden und Familienmitglieder »des großartigen Pelé« sollen gefragt haben, ob er ein paar Fotos mit ihnen machen könnte – »und natürlich habe ich sofort zugesagt«, erklärte Infantino. Pelé war am Donnerstag vergangener Woche nach einem Krebsleiden mit 82 Jahren gestorben und am Montag im Stadion seines alten Klubs aufgebahrt worden. (dpa/jW)