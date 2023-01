Smith glücklich

London. Michael Smith hat im Londoner »Ally Pally« das Finale der Darts-WM gewonnen. Der 32 Jahre alte Engländer setzte sich in der Nacht zu Dienstag nicht nur mit 7:4 gegen den Niederländer Michael van Gerwen durch, er warf im Endspiel auch einen Neun-Darter und wird nach dem Triumph von London erstmals die Weltrangliste anführen. Neben der 25 Kilogramm schweren Sid Waddell Trophy nimmt der »Bully Boy« 500.000 Pfund Preisgeld mit nach Hause. Für van Gerwen, der einen großen Teil zu einem der besten WM-Endspiele der Geschichte beitrug, ist die Rückkehr auf den Darts-Thron verschoben. 2014, 2017 und 2019 konnte der 33jährige das WM-Finale für sich entscheiden, die Niederlage am Dienstag war seine dritte in einem WM-Finale. In der Weltrangliste bleibt er auf Rang drei, hinter dem Zweitplazierten Peter Wright. Der vor dem WM-Turnier auf Platz eins stehende Gerwyn Price fiel ab auf Rang vier. (dpa/jW)