Schnee in der Hölle

Jose Breton/NurPhoto/imago Wo soll er auch hin? Cristiano Ronaldo kann in Saudi-Arabien bald Skifahren

Wir führen eine Diskussion, die in weiten Teilen der Welt (…) so gar nicht geführt wird.

ARD-Sportreporter Dirk Walsdorff, SWR 2: »Forum«, 17. November 2022

Wenn Giovanni Infantino was sagt, stimmt das Gegenteil.

Christoph Biermann, Sport-1-»WM-Doppelpass«, 20. November

Und das ist die Dialektik dieser Zeit.

Moderator Florian König, ebenda

Allerlei hatte ich eisern weggeglotzt, meine Bewunderung für mich war Tag für Tag und schließlich ins Unermessliche gestiegen. Ich hatte u. v. a. die 90minütige Dokumentation »Die Football Leaks« auf N-TV gesehen, in der der kilometertiefe Morast aus Erpressung, Korruption, Menschenhandel, bestochener Justiz, Morddrohungen und Steuerhinterziehung durchwühlt wurde. Ich hatte auf WDR »Die Story« »Fußball und Bier – Wo Geld und Alkohol fließen« gesehen, ein Stück, das genausogut die Taliban hätten gefertigt haben können, einen pietistischen Stiefel, in dem selbst die Werbung für Alkoholfreies als ganz schlimm dargestellt wurde und der der Verbannung des Teufelstranks aus den katarischen Stadien zuvorkam – stramm im Dienste der unerbittlichen, volksgesundheitlich induzierten Nannysierung des Lebens. Und ich hatte sogar die »Sportschau«-Sondersendung »Anstoß in Katar – Anfeuern oder Anprangern?« gesehen, in der schon wieder dieser nassauernde SPD-Kühnert herumsaß und -quallte. Ich gehe, hatte ich gedacht, jetzt doch mal ins Wettbüro und setze zwei Hunderter darauf, wann unser Kevin demnächst erneut bei Will, Illner et alios aufschlägt. (Die Quoten dürften bescheiden sein.)

Ich hatte mir nicht zuletzt den Auftritt des GröSpaZ, des größten Spaßregenten aller Zeiten, des Habeck Robert, angesehen, der bei »Markus Lanz« ein paar Monate nach seinem ekelhaften Bückling vor dem katarischen Handelsminister ein weiteres Exempel seiner prinzipiellen Heuchelei und Kostenlosgesinnung vorführte (ohne dass die Regierungsmedien hinterher ein Wort dazu fallenließen): »Ich wäre interessiert zu sehen, was der Schiedsrichter macht, wenn da einer mit der Binde rumkommt. Ich würde es darauf ankommen lassen.« Logisch, du selbstgerechter Fabulant, du Pfaffe! schoss es mir durch den Kopf.

Harald Neuber sprach auf Telepolis angesichts der »Debatte« rund um ein Utensil, das die eng mit der SPD verbandelte Werbe-, nein: »Werteagentur« respektive Propagandakompanie Brinkert­Lück ausgeheckt hatte, von gezielter Ablenkung »von der montagsdemonstrationswürdigen Realität« und schlug der atemberaubend unfähigen, »neuerdings regierenden Regenbogen-Armbinden-Fraktion, kurz: RAF 2.0«, vor, im Fußball »vielleicht doch Regenbogenhaare« vorzuschreiben – und riet der mindestens protofaschistischen Mamsell N. Faeser, »sie könnte sich erst einmal um die Menschenrechtsbilanz im eigenen Kompetenzbereich kümmern«.

Sehr richtig. Aber der Kunsttheoretiker und -historiker Bazon Brock legte in einem Youtube-Gespräch mit Jasmin Kosubek eine noch trefflichere Polemik, einen herrlichen Rant hin. Das im Sportjahr 2022 wie niemals zuvor medial breitgetretene Getue rund um Wettkampf und Konkurrenz sei »ein absurder Schwachsinn«, der das einzige Ziel habe, »alle dumm zu machen«, »sie werden ruiniert in ihrer Urteilsfähigkeit«, »die ganze Welt ist eine offene Irrenanstalt fürs Kapital«. Denn »es ist doch eine Schweinerei sondergleichen, dass nichts anderes als Kapitalinteressen (…) aufgemotzt werden zu Affären der Nationalitäten, der kulturellen Identitäten«, vor allem von den »jugendlichen Moralträgern der öffentlichen Meinung«, von denen und von der schlicht geleugnet werde, dass allüberall »Kapital als Feuerkraft« diene – und sonst nichts gelte.

Zum DFB-Dauergottesdienst, zur »Bekenntnisfolklore« (Waldemar Hartmann, »Phoenix Runde«, 24. November) der »Fußsoldaten des Diversity-Regimes« (Matthias Burchardt) anlässlich der »Einen Liebe« (eine Hypokrisie wie die »One World«, die »World Music« und all dieses pubertäre spätbürgerliche Getröte) hatte Brock Folgendes in petto: »So was Lachhaftes, so was Impertinentes, Unanständiges, Schweinisches hat man selten gesehen. (…) Dieses Getue der oberen Herrschaften (…), die plötzlich Menschlichkeit zeigen wollen – das ist doch lächerlich!«

Und ich hatte mir sogar G. Infantinos »einstündigen Sprechdurchfall« (Thomas Kistner) zu Gemüte geführt (in Ausschnitten, zugegeben), mit dem er, wohl vorher von einem Bataillon von Rhetorik-Coaches präpariert, bekundete, sich in Anbetracht der WM katarisch, arabisch, afrikanisch, schwul, behindert und wie ein »Arbeitsmigrant« zu »fühlen«, weil (es möge nicht vergessen werden): »Wer kümmert sich wirklich um die Arbeiter? Der Fußball. Die FIFA.«

Ich hatte mich also mit »all diesen Sportdespoten« (Kistner) und mit der das Sportjahr krönenden, auf gewisse Weise neuartigen »Fußballseuche« (Nürnberger Nachrichten) gehörig befasst. Ich hatte selbst vor zwei, drei Erlebnis-»Texten« des Chefreporters des legasthenischen Kicker, Carlo Wild, nicht zurückgeschreckt (Hansi Flicks »Entschiedenheit (…) giftete durchs Telefon«, »Da sich der rechte Arm zittrig zum Selfie wackelt …«, »Leider ist Ronaldos Glanz abgeblasst«), hatte einmal mehr den Allzweck-TVler Olaf »Flickenteppich« Thon und den Verhaspelking Peter Großmann im ARD-»Morgenmagazin« über mich ergehen lassen (»War das für dich auch ’ne Geschichte, was passieren muss am Tag?«, »Wir ham die Aufstellung ’n bisschen spekuliert«) und hatte schließlich all die journalistischen Havarien und all »die politischen Abpralle« (Großmann, 9. Dezember) und »all diese Kaputtheit« (Christoph Biermann) »unterm Schnitt« (Thon) einigermaßen pariert und überstanden, da schaltete ich wenige Tage später abermals den Fernsehapparat ein, und augenblicklich dozierte der Skisprungprofessor Toni Innauer über »die Körperkomposition der Frauen«, und die Olympiasiegerin Carina Vogt erläuterte, das Hüpfen von einer schnee­bedeckten Schanze sei ein »Gefühlssport«, und ich fühlte mich in den hundertsten Kreis der Hölle geschleudert, und ich wusste, es wird so weitergehen, und ich erinnerte mich an die unbegreiflichste Nachricht des Sportjahres 2022, nämlich dass die Winter-Asienspiele 2029 an Saudi-Arabien vergeben worden seien, an Saudi-Arabien, Winterspiele, und ich blätterte durch den BR-Text und las hintereinander: 1) »Der Fußballweltverband FIFA will das Länderspielfenster im März zukünftig alle zwei Jahre für Miniturniere mit Mannschaften aus unterschiedlichen Kontinenten nutzen. Mit der neuen FIFA World Series sollen mehr Gelegenheiten für Duelle zwischen Teams weltweit geschaffen werden.« 2) »Die Klubweltmeisterschaft wird ab 2025 mit 32 Mannschaften ausgespielt«, es werde »auch eine Klubweltmeisterschaft für Frauen« geben. 3) Infantino wolle bis 2031 im Amt bleiben, die drei Jahre nach der Ablösung des J. Blatter 2016 seien »keine Amtszeit gewesen«. 4) »Durch die Aufblähung (der WM 2026 auf 48 Mannschaften) erwarte er (Infantino) generell 50 Prozent mehr Einnahmen«, das Turnier werde vermutlich doch in Vierergruppen ausgespielt, weshalb mehr als hundert Spiele stattfinden würden.

Mit Uwe Seeler, auf den Olli Dittrich eine ergreifende Trauerrede gehalten hat (siehe Youtube), und Pelé ist der würdevolle Fußball endgültig abgetreten. Der aktuelle und zugleich ewige Fußball drückt sich in zwei Meldungen zum Jahresende aus: Real Madrid verpflichtete den brasilianischen Teenager Endrick (16) für 72 Millionen Euro, und C. Ronaldo unterzeichnete an Silvester beim Al-Nassr FC aus Riad einen Kontrakt, durch den er in zweieinhalb Jahren eine halbe Milliarde einstreicht.

Hätte ich fürs Sportjahr 2023 einen Wunsch frei, es erfüllte sich der schöne, vom ZDF-Kommentator Oliver Schmidt während einer der ersten Partien in Katar gesagte Satz: »Und es passiert: nichts.«