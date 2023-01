500 Tote pro Woche

REUTERS/Maja Smiejkowska »Schlimmste Krise in der Geschichte des NHS«: Krankenschwestern des St. Thomas’ Hospitals in London (20.12.2022)

Britische Ärzte warnen, dass aufgrund der Krise des Gesundheitssystems NHS bald wöchentlich 500 Menschen sterben könnten, weil sie keine ausreichende medizinische Versorgung bekommen. Regierungschef Rishi Sunak weist weiterhin jede Verantwortung zurück und behauptet, die aktuelle Notlage sei der Grippewelle geschuldet.

Anfang der Woche erklärte der Präsident des Ärzteverbands Royal College of Emergency Medicine, Adrian Boyle, gegenüber dem Guardian, dass die aktuellen Wartezeiten für Ambulanzfahrten, in Notaufnahmen und für Behandlungen die längsten seien, die er je gesehen habe. Über die Weihnachtstage seien viele kritische Vorfälle gemeldet worden, die zu vermeidbaren Todesfolgen geführt hätten, so Boyle in der Montagausgabe der Zeitung.

Personal extrem überfordert

Das NHS ist seit Jahren unterfinanziert, es herrscht Personalmangel. Überarbeitung ist die Regel. Im Dezember geriet das Gesundheitssystem durch einen Grippeausbruch und vermehrte Covid-Fälle zusätzlich unter Druck. Die Krankenhäuser seien mit dem Ansturm der Patienten überfordert, so Boyle – mit 300 bis 500 vermeidbaren Todesfällen pro Woche müsse mittelfristig gerechnet werden. »Diesen Dezember hatten wir die schlechtesten Ressourcen und die höchste Belegungsrate aller Zeiten«, sagte er im Interview mit Times Radio am Sonntag.

Die genauen Zahlen für Dezember liegen noch nicht vor. Aber schon im November warteten nach Angaben des NHS in England 37.837 Patienten mehr als zwölf Stunden in der Notaufnahme auf eine Entscheidung zur Aufnahme in eine Krankenhausabteilung. Dies ist eine Steigerung auf über 350 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen November, als schätzungsweise 10.646 Patienten länger als zwölf Stunden warten mussten.

Auch in Nordirland ist die Situation angespannt: Die Betreiber des Royal Victoria Hospitals in Belfast warnten am Neujahrstag, das Personal sei »extrem überfordert« angesichts der wachsenden Zahl von Patienten. Auf Social Media forderten sie, alle verfügbaren medizinischen und pflegerischen Beschäftigten auf, ihren freien Tag oder Urlaub zu beenden und ins Krankenhaus zu kommen.

Die Irish News brachte am Dienstag den Hilferuf eines Krankenhaussprechers. Weil sämtliche Notaufnahmen für Erwachsene »außerordentlich beschäftigt« seien, sollten Menschen mit »weniger dringenden Symptomen« zu Hause bleiben. Angehörige sollten Patienten zu Hause pflegen, um Betten für dringende Fälle freizubekommen.

Ähnlich erklärten Mitarbeiter des Altnagelvin-Krankenhauses im nordirischen Derry, der Druck sei derzeit »immens«. Die Nachfrage nach Betten befände sich »auf einem Allzeithoch«, zitierte die Irish News am Mittwoch einen Sprecher. Am Silvesterabend hätten 94 Personen in der Notaufnahme gewartet, 47 Patienten auf die Aufnahme in andere Stationen. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft bat alle Betroffenen in Derry, »zu prüfen, ob unsere Notaufnahme der beste Ort für ihren spezifischen Zustand« sei.

Geschichte und Wahn

Die Financial Times sprach angesichts der Zustände im Königreich von »der schlimmsten Krise in der Geschichte des NHS«. Ein Sprecher von Rishi Sunak allerdings wies jegliche Verantwortung der Regierung zurück und behauptete, die Krise sei einzig auf die aktuelle Grippewelle und die Pandemie zurückzuführen: »Wir stellen dem NHS die (finanziellen) Mittel zur Verfügung, die es benötigt«, so der Sprecher. Vishal Sharma von der British Medical Association bezeichnete die Aussagen als »wahnhaft«. Es sei Geschichtsrevisionismus, »die Krise als Ergebnis der Pandemie und nicht als Ergebnis von einem Jahrzehnt politischer Entscheidungen und Sparmaßnahmen bei NHS und Personal darzustellen«.

OECD-Zahlen zeigen, dass Großbritannien die niedrigste Zahl an Krankenhausbetten pro Kopf der Bevölkerung in Europa hat – nur ein Drittel so viele wie Deutschland. Vor diesem Hintergrund werden die Streiks im Gesundheitswesen in den kommenden Wochen weitergehen. Die Rettungsfahrer werden am 11. und 23. Januar die Arbeit niederlegen, die Pfleger am 18. und 19. Januar.