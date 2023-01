Macrons Festrede

Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa »Wer hätte die Klimakrise vorhersagen können?« Für Macron sind die Zeichen der Zeit ein Rätsel (Paris, 19.4.2022)

Nur ein einziger Satz zum Klimaschutz, gekleidet in eine Frage – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron präsentierte sich in seiner Neujahrsbotschaft am Samstag abend einmal mehr als »Präsident Ratlos«. Zitiert in allen Zeitungen – vom rechtskonservativen Le Figaro bis zur linksliberalen Libération, vom bürgerlichen Wochenmagazin Le Point bis zur satirischen Wochenzeitung Le Canard enchaîné –, steht Macron seither landesweit am Pranger. Als einer, dem der Klimaschutz offenbar egal und die Ausbeutung der Beschäftigten mit einer »Rentenreform«, die 65 Prozent der Franzosen strikt ablehnen, eine Herzensangelegenheit ist. »Wer hätte die Klimakrise mit ihren spektakulären Auswirkungen in unserem Land vorhersagen können?« fragte Macron. Die implizierte Antwort: er jedenfalls nicht.

Als Macron sich vor seinen Bücherschrank im Präsidentenpalast Élysée setzte, um seine Wünsche für 2023 unters Volk zu bringen, meldeten die Wetterstationen winterliche Rekordtemperaturen: 18,6 Grad Celsius in Strasbourg, 18 Grad im bretonischen Rennes, 20 Grad in Marseille – ein explosiver Wärmeanstieg, wie ihn Umweltexperten aller Fakultäten seit Jahrzehnten ankündigt haben. Der hochdekorierte Klimatologe Jean Jouzel, öfter Gesprächspartner der jungen Welt, erklärte dem ahnungslosen Staatschef, was das Land, Europa und die Welt in den nächsten Jahren erwarte: »Wir haben die (Hitze-)Rekorde nicht nur geschlagen, wir haben sie pulverisiert.« Was unter der Präsidentschaft Macrons und seiner Vorgänger gelebt worden sei und gelebt werde, sei ein »ständiges Anpassen seit bereits 30 Jahren; was heute außergewöhnlich erscheint, wird morgen die Norm sein«.

Dass der Planet sich immer schneller auf eine Erwärmung »von drei Grad Celsius« zubewegt, wie Jouzel warnt, dem Doppelten dessen also, was Wissenschaftler wie er als Schwelle zur planetaren Katastrophe erkannt haben, müsste bei einem wie Macron »alle Alarmglocken schrillen lassen«, wunderten sich die Kommentatoren der Libération am Montag auf vier Seiten. Statt an einem von nahezu sommerlichen Temperaturen geprägten Silvesterabend den Klimaschutz zum wichtigsten Thema des Jahres 2023 zu ernennen, habe sich Macron erneut wie schon in den Jahren zuvor an der »Rentenreform« festgefressen. Dabei habe das Land, was Umwelt und Klima betreffe, zwölf »furchterregende« Monate hinter sich.

In der Tat hat sich die Landschaft Frankreichs in einem solchen Maß verändert, dass – in nüchternen statistischen Zahlen ausgedrückt – eine düstere Zukunft bevorsteht. Das Pariser Büro des Hamburger Instituts Statista veröffentlichte in diesen Tagen seine neuesten Erkenntnisse über das Ausmaß der Waldbrände bei den Nachbarn jenseits des Rheins: Im vergangenen Sommer verschlangen gewaltige Feuer insgesamt 62.175 Hektar Wald, am schlimmsten traf es die Natur in der Gironde im Südwesten des Landes. Katastrophale Brände legten aber auch Wälder in den Vogesen und sogar in der normalerweise stürmisch-regnerischen Normandie in Asche. Noch vor 15 Jahren erregten sich Umweltschützer und Feuerwehreinheiten über durch Brand erlittene Verluste von 1.700 bis 5.000 Hektar Wald, im vergangenen Jahr verloren das Land und seine 67,5 Millionen Bewohner, Präsident eingeschlossen, das Zwölffache.

Wie in Deutschland steht auch in Paris der Umwelt- und Klimaschutz noch immer nicht an erster und auch nicht an zweiter oder dritter Stelle des Regierungsprogramms. Bei seinem Besuch in Brasilien brachte der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag 35 Millionen Euro für die Rettung des Amazonas mit, Weltkulturerbe und allgemein als unverzichtbar für das Leben auf diesem Planeten anerkannt. Ein lächerlicher Betrag im Vergleich zu den 100 Milliarden, die Berlin für die Hochrüstung seiner Armee lockermachte. Das gilt auch für Frankreich, wo Macron am Sonnabend vor allen anderen »die Armee, unsere Soldaten« beglückwünschte sowie »die Polizei, die uns beschützt«. Und die, wie Sprecher der französischen Gewerkschaften wohl nicht zu Unrecht vermuten, für die Niederschlagung des zu erwartenden Massenprotests gegen die »Rentenreform« gebraucht wird.