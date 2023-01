Fortschrittliche ungeeint

Thorben Austen Hoffnung für ein Land in der Krise: Die Kandidaten der Linkspartei MLP, Thelma Cabrera (r.) und Jórdan Rodas (Suchitepéquez, 28.12.2022)

Die linke Partei »Bewegung für die Befreiung der Völker« (MLP) hat ihre Kandidaten für die im Juni stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Guatemala bestimmt. Auf der zentralen Versammlung der Partei im Departamento Suchitepéquez wählten die Delegierten am 28. Dezember erwartungsgemäß Thelma Cabrera als Präsidentschaftskandidatin. Die Aktivistin der Landarbeiterorganisation »Komitee für ländliche Entwicklung« (Codeca) hatte bereits 2019 für das Präsidentenamt kandidiert und konnte damals mit mehr als zehn Prozent der Stimmen einen überraschenden vierten Platz erreichen. Nur rund drei Prozentpunkte hatten gefehlt, um in die Stichwahl zu kommen.

Einschüchterung von rechts

Überraschender als die Nominierung Cabreras ist die Wahl von Jórdan Rodas zum Kandidaten für das Vizepräsidentenamt. Rodas war bis vergangenen August als Menschenrechtsobmann tätig, jedoch wenige Stunden vor Ablauf seiner Amtszeit und vor der damit verbundenen Aufhebung seiner Immunität außer Landes geflohen. Der Vorsitzende der ultrarechten »Stiftung gegen den Terrorismus« hatte zuvor erklärt, man warte nur darauf, »Rodas ins Gefängnis zu bringen«. In Guatemala hat sich in den vergangenen Monaten die Krise verschärft, zahlreiche Richter, Staatsanwälte und kritische Journalisten mussten mittlerweile das Land verlassen oder sitzen unter konstruierten Vorwürfen in Haft.

Rodas hatte Anfang vergangenen Jahres für das Amt des Rektors der San-Carlos-Universität in Guatemala-Stadt kandidiert. Aufgrund von Wahlmanipulationen hatte er seine Kandidatur allerdings zurückgezogen. In der Hauptstadt und in einigen Außenstellen der Hochschule halten Studierende deshalb seit Mai den Campus besetzt und fordern faire Neuwahlen. Nachdem er aus Sicherheitsgründen in der Nacht zum 20. August 2022 das Land verlassen hatte, hielt er sich zwischenzeitlich in den USA auf. Jetzt lebt er nach Presseangaben im Baskenland. Trotz der rechten Drohungen war Rodas auf der Versammlung vergangene Woche persönlich anwesend. Er bedankte sich bei den Delegierten »für das Vertrauen … Wir wollen eine Regierung für alle schaffen, ohne Privilegien«, hieß es in einem Artikel von Prensa Comunitaria.

Die MLP wurde erst 2018 gegründet und ist aus der Landarbeiterorganisation Codeca hervorgegangen. Zu den zentralen Forderungen gehören die Nationalisierung der privatisierten Daseinsvorsorge, Autonomierechte für die indigenen Völker und ein plurinationaler Staat. Umweltschutz und Widerstand gegen Großprojekte sind weitere zentrale Punkte.

Die jetzt beschlossene Kandidatur bedeutet auch, dass ein gemeinsamer Auftritt linker und progressiver Kräfte nicht zustande kommen wird. Dies lag wohl auch an der Haltung der MLP, eine Einheit nur unter ihrer eigenen Führung anzustreben. So kritisierte Carlos Barrios, Generalsekretär der ehemaligen Guerillaorganisation »Nationale Revolutionäre Einheit« (URNG), im Gespräch mit junge Welt: »Die Geschlossenheit, wie sie die MLP fordert, hätte bedeutet, dass wir unsere eigenen Fahnen abgeben.« Im September schloss die URNG ein Wahlbündnis mit der Partei Winaq. Dieses Bündnis war allerdings auch schon bei vorhergehenden Wahlen angetreten und hatte nur Ergebnisse um drei Prozent erreicht.

Dissidenten im Rennen

Als neuer Akteur im progressiven Lager tritt die Partei »Wille, Gelegenheit, Solidarität« (VOS) auf und gab Ende Dezember bekannt, dass Manuel Villacorta als Präsidentschaftskandidat antreten wird. Der Journalist, Universitätsprofessor und ehemalige Diplomat Villacorta hatte 2019 für die linke Partei Winaq kandidiert und mit gut fünf Prozent den siebten Platz erreicht. VOS wurde von Dissidenten der nominell sozialdemokratischen Partei »Nationale Einheit der Hoffnung« (UNE) ins Leben gerufen, die von 2007 bis 2011 mit Álvaro Colom den Präsidenten stellte. VOS wurde am 7. Dezember 2022 offiziell als Partei zugelassen.

Die aus den Antikorruptionsprotesten 2015 hervorgegangene linkssozialdemokratische Partei »Movimiento Semilla« will ebenfalls mit eigenen Kandidaten antreten, diese allerdings erst im Januar nominieren, erklärte der Semilla-Abgeordnete Román Castellanos gegenüber junge Welt. Semilla stellt mit fünf Abgeordneten in der gegenwärtigen Legislaturperiode die stärkste Fraktion auf linker Seite und hat landesweit rund 25.000 Mitglieder.