Deeskalation in Beijing

Shen Hong/Xinhua via AP/dpa Differenzen vorerst beigelegt: Chinas Staatschef Xi mit seinem philippinischen Amtskollegen Marcos (Beijing, 4.1.2023)

China und die Philippinen wollen ihre Beziehungen verbessern und weiten ihre Kooperation vor allem auf wirtschaftlicher Ebene aus. Dies ist das zentrale Ergebnis eines dreitägigen Staatsbesuchs in der Volksrepublik, den der philippinische Präsident Ferdinand Marcos an diesem Donnerstag beendet. Marcos hatte bereits vor seiner Abreise nach Beijing offiziell angekündigt, er wolle »ein neues Kapitel in unserer umfassenden strategischen Kooperation mit China« eröffnen. Dazu führte er am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt Gespräche unter anderem mit Präsident Xi Jinping und mit Ministerpräsident Li Keqiang.

Hintergrund der Gespräche war die außen- und militärpolitische Wiederannäherung der Philippinen an die Vereinigten Staaten, die Marcos im November bei einem Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Manila besiegelt hatte. Die USA bauen Militäranlagen auf den Philippinen zur Zeit vor allem dort aus, wo sie in einem möglichen Krieg gegen China den größten Nutzen hätten: ganz im Norden des Inselstaates in relativer Nähe zu Taiwan und ganz im Westen unmittelbar am Südchinesischen Meer. Für Beijing geht es nun darum, im großen Machtkampf mit den USA die Philippinen nicht noch stärker an Washington zu verlieren. Manila hingegen benötigt die Zusammenarbeit mit seinem größten Handelspartner China, um seiner Wirtschaft zum Aufschwung zu verhelfen. Entsprechend sollten rund ein Dutzend Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet werden, die chinesische Vorhaben etwa in Infrastruktur und Landwirtschaft der Philippinen beinhalten.

Daneben sprachen Marcos und Xi auch über den Streit zwischen ihren Ländern um den Besitz mehrerer Inseln im Südchinesischen Meer. Der Konflikt war zuletzt eskaliert, als philippinische Fischer sich über eine einschüchternde Präsenz chinesischer Boote in Gewässern beschwerten, in denen sie traditionell dem Fischfang nachgehen. Xi sagte zu, die Auseinandersetzungen in »freundlichem Einvernehmen« beilegen zu wollen. Zudem bestätigte er, die Volksrepublik sei zu Gesprächen über eine gemeinsame Ausbeutung der Öl- und Gasvorräte im Südchinesischen Meer bereit. Marcos hat seinerseits bereits für solche Verhandlungen geworben. Sie könnten eine der Konfliktursachen im Inselstreit lösen.