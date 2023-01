Gegen rechten Putsch

Sebastian Castaneda/REUTERS

In ganz Peru sind am Mittwoch Anhänger des abgesetzten linken Präsidenten Pedro Castillo auf die Straße gegangen. Seit Beginn der Proteste kamen mindestens 17 Menschen bei Zusammenstößen mit Einsatzkräften wie in der Hauptstadt Lima (Foto) ums Leben. Minister traten wegen der Eskalation der Gewalt zurück, der Flug- und Zugverkehr ist in Teilen des Andenlandes eingestellt. Die neue Regierung verhängte für 30 Tage den Ausnahmezustand und erklärte in 15 Provinzen für fünf Tage eine Ausgangssperre während der Nachtstunden. (dpa/jW)