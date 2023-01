»Pumas« offenbar aufgepäppelt

Philipp Schulze/dpa Digital vernetzt und mit Panzerabwehrraketen ausgestattet, sollten Spezialvarianten jener Kriegsgeräte die »Ostflanke« der NATO-Kriegsallianz verstärken (Munster, 7.2.2022)

Die Freude währte für Antimilitaristen nur kurz: Mittlerweile sind 17 der 18 bei einer Schießübung vor den Weihnachtsfeiertagen ausgefallenen »Puma«-Schützenpanzer wieder repariert. Bei den Instandsetzungsarbeiten habe man überwiegend kleinere und mittlere Schäden festgestellt. Das jedenfalls behauptet das Bundesverteidigungsministerium in einer am Mittwoch den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestages überreichten Unterrichtung, die der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Demnach seien nur vereinzelt »schwerwiegendere Schäden« ermittelt worden.

Weil im Gefecht »auch vermeintlich einfache Ausfälle« für die in die Schützenpanzer gesteckten Soldatinnen und Soldaten tödlich enden könnten, müsse »das sorgfältig untersucht werden«, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. In der Unterrichtung für die Obleute wurde dpa zufolge erklärt, der Ausfall einzelner »Hochwertteile« sowie ein Brandschaden müssten weitergehend technisch untersucht werden. Die Wiederherstellung der vollen materiellen Einsatzbereitschaft der gepanzerten Fahrzeuge erfordere darüber hinaus teilweise weitere Arbeiten.

Die Bundesregierung hatte nach Bekanntwerden des Totalausfalles aller 18 »Pumas« die Verantwortung bei den Herstellern Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall verortet. Die wollen sich bis heute jedoch den Schuh nicht anziehen. Aus der Industrie waren früh Zweifel daran geäußert worden, dass erhebliche technische Probleme so gehäuft auftreten könnten. Fast alle Schäden seien »Bagatellen«, hatte ein Rheinmetall-Sprecher laut dpa bereits am Montag gesagt.

Einige der Schützenpanzer sollen sich vor dem Schießtraining in Wartungsintervallen befunden haben, wie das Springer-Medium Business Insider durch »mit der Ursachenforschung für die Schäden betraute Personen« laut Bericht vom Mittwoch erfahren habe. Die Panzer waren für die geplante Beteiligung an der schnellen Eingreiftruppe der NATO-Kriegsallianz umgerüstet worden. Für jene Varianten seien die Heerestechniker jedoch nicht ausgebildet gewesen.