Zusammenbruch

Cincinnati. Im NFL-Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Der 24jährige Damar Hamlin, Verteidiger der Bills, brach während der Partie am Montag (Ortszeit) nach einer Defensivaktion in der Mitte des ersten Viertels zusammen, musste auf dem Feld reanimiert werden und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Bills mitteilten, habe Hamlin dabei einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Im Krankenhaus sei der Verteidiger sediert worden, sein Gesundheitszustand sei »kritisch«. Die Partie wurde beim Stand von 7:3 für Cincinnati abgebrochen. (dpa/jW)