Etappensieg für Kontext-Journalistin

rheinmainfoto/imago images Das Landgericht in Frankfurt am Main bewertete die vorgelegten Chatprotokolle aus authentisch (8.3.2019)

Zum Ende des vergangenen Jahres standen sich Marcel G. und die Wochenzeitung Kontext nunmehr das dritte Mal vor Gericht gegenüber. Erneut ging es um die Vergangenheit des ehemaligen NPD-Mitglieds und anschließenden Mitarbeiters von zwei Landtagsabgeordneten der AfD in Baden-Württemberg. Am Mittwoch vergangener Woche vermeldete das Blatt einen Etappensieg: Das Landgericht Frankfurt am Main urteilte im Hauptsacheverfahren wegen der Berichterstattung über zugespielte Chatverläufe, dass bei dem von Kontext vorgelegten und umfassenden Quellenmaterial »von der Authentizität der vorgelegten Facebook-Protokolle« ausgegangen werden könne. Das Gericht sei überzeugt davon, dass die Beklagte, Kontext-Autorin Anna Hunger, ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen sei.

Das Interesse von G. daran, nicht mit den zitierten Chatinhalten in Verbindung gebracht werden zu wollen, wird nachvollziehbar, wenn man sich diese zu Gemüte führt. »Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde«, zitierte Kontext das Facebook-Konto, welches dem Ex-NPDler zugerechnet wird. Er soll auch geschrieben haben, er »würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet«. Er habe sich »so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote« gewünscht. »Frauen, Kinder. Mir egal. Hauptsache es geht los.« In dem Chat habe er den Wunsch geäußert, »auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen« zu wollen, worauf von ihm ein »Sieg Heil!« gefolgt sei.

Der nun erneut vor Gericht Unterlegene bestreitet, dass die Zitate von ihm stammen. Sein Account in dem geschlossenen Chat soll gehackt worden sein. In einem ersten Eilverfahren 2018 war seinem Einspruch noch stattgegeben worden. Im Widerspruchsverfahren selbst hatten die Richter des Oberlandesgerichts in Karlsruhe jedoch die These des gehackten Accounts als sehr unwahrscheinlich betrachtet. Zum selben Ergebnis kam jetzt das Landesgericht Frankfurt.

Die Journalistin Hunger setzt sich seit vielen Jahren mit der rechten Szene auseinander. Sie hatte im Mai 2018 über den Chat berichtet, der 2013 gestartet sei. Zu den Gesprächspartnern gehöre auch Philip Stein. Von ihm habe G. damals den Tipp bekommen, sich bei der AfD zu bewerben. »Jetzt haben wir die Chance, da Leute zu plazieren«, zitierte die Wochenzeitung Steins Nachricht dazu. G. habe eingewandt, dass seine ehemalige Mitgliedschaft bei der NPD ein Problem sein könne. Stein habe dies entspannter gesehen. »Das mit der NPD ist, glaube ich, nicht sonderlich wichtig«. Noch bevor er von der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag eingestellt wurde, schrieb G. demnach, dass sie »im Zweifel sagen (müssen): Keiner unserer Mitarbeiter war in der NPD«. Vorsorglich kündigte er laut Kontext an, alles aus dem Internet zu löschen, was auf diese Mitgliedschaft hindeutet. Es ist ihm nicht gelungen.

Als die AfD zu 2018 einen Landesparteitag in der schwäbischen Kleinstadt Heidenheim geplant hatte, mobilisierten Gewerkschaften und antifaschistischen Gruppen zu Gegenprotesten. In einem entsprechenden Flugblatt wird auch auf den Mitarbeiter der AfD-Fraktion G. und dessen NPD-Vergangenheit hingewiesen. Jahre später schickte eine Anwaltskanzlei allen Gruppen, die den Aufruf unterschrieben hatten, eine Abmahnung. Sie sollen nicht mehr behaupten, G. sei Mitglied der Neonazipartei gewesen. Die meisten kleineren Organisationen unterschrieben die Unterlassungserklärung. Lediglich der DGB Nordwürttemberg und die VVN Baden-Württemberg weigerten sich.

Mittlerweile bestreitet G. nicht mehr, Mitglied der NPD gewesen zu sein. Er verlangt jedoch, dass dies nicht mehr veröffentlicht werden darf, weil es Privatsache gewesen sei und die Öffentlichkeit nichts angehe. Das hatte bereits das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Urteil vom 4. März 2019 anders gesehen.