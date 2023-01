Nachschlag: Lange Bärte

Steve Wilkie/Warner Bros./dpa Shazam! Ein pubertierender Junge im Körper eines Superhelden, der daherkommt wie ein beschwipster Liberace nach Muskelaufbautraining

Die Figur Shazam stammt noch aus dem »Goldenen Zeitalter« der Comics, den 1940ern. Zu ihrer besten Zeit war sie mächtiger als Superman. Ausgiebige Namensstreitigkeiten zwischen Verlagen beschäftigten seit den 50er Jahren die Gerichte. Anfang der 70er taufte DC Comics die Figur dann endgültig in Shazam um. Zunächst war das nur der Name des graubärtigen Magiers, der einen x-beliebigen Jungen in den Superhelden verwandelt. Es handelt sich um ein Akronym ganz alter Superheldennamen: Salomon, Herkules, Ajax, Zeus, Achilles, Merkur – Kram, so alt wie der lange Bart des Zauberers oder die Monsterstatuen der sieben Todsünden, die dessen Hausflur schmücken. Wohl auch deshalb glänzt in »Shazam!« die in den Superheldenfilmen sonst so allmächtige Techno-Medien-Sphäre durch Abwesenheit. Alte Schule in den Straßen von Philadelphia, in der Sozialbausiedlung, in der U-Bahn oder auf dem Rummelplatz mit Riesenrad. Allenfalls die Smartphones, Tablets, Notebooks spielender Kinder im Wohnzimmer verweisen auf die Jetztzeit. (aha)