Auf Abstand

Die Besucherzahlen in deutschen Museen sind im zweiten Jahr der Coronapandemie 2021 leicht gestiegen – lagen aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Instituts für ­Museumsforschung in Berlin hervorgeht, stieg die Zahl der verkauften Tickets im Jahr 2021 von 33,6 auf 38,8 Millionen. Das seien etwa zwei Drittel (minus 65,3 Prozent) weniger als vor Corona. Von den kontaktierten 6.810 Museen meldeten den Angaben zufolge rund 48 Prozent ihre Besuchszahlen für 2021 an das Institut. (dpa/jW)