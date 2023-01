Ein fester Punkt im All

commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-P0220-303,_Olga_Benario-Prestes.jpg?uselang=de/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Die Unbeugsame: Olga Benario (12.2.1908–23.4.1942)

Zwei Fragen bestimmen den Abend: Wer war Olga Benario? Wie kann man sich heute an sie erinnern? Die erste scheint die einfachere. 1908 als Tochter eines jüdischen, sozialdemokratischen Anwalts geboren, radikalisierte sich Benario bereits als Jugendliche. Ab 1925 agitierte sie in Berlin für den kommunistischen Jugendverband. 1928 beteiligte sie sich an der Befreiung ihres Lebensgefährten Otto Braun, der als Kommunist im Moabiter Gefängnis einsaß. Danach musste sie in die Sowjetunion ausweichen, wo sie eine militärische Ausbildung erhielt. Nachdem sie verschiedene Aufträge der Komintern in Europa ausgeführt hatte, begleitete sie 1935 den brasilianischen Kommunisten Luís Carlos Prestes als Leibwächterin in dessen Heimat.

Der von Prestes organisierte Revolutionsversuch scheiterte, Prestes und Benario wurden verhaftet. Die beiden waren offiziell als Eheleute eingereist und tatsächlich ein Paar geworden. Die brasilianische Regierung lieferte Benario an die Gestapo aus; in deutscher Haft brachte sie eine Tochter zur Welt. Der Briefwechsel zwischen den Eltern, die in zwei verschiedenen Ländern gefangen waren, wurde von Haftbehörden und Gestapo überwacht und vermittelt trotzdem eine Ahnung von den Härten dieser Jahre, zugleich die Freude Benarios an ihrer Tochter. Den deutschen Vernehmern gab sie keine Genossen preis. 1938 wurde Benario in ein KZ verschleppt, 1942 ermordet.

Manche Einzelheiten aus Benarios Leben sind ungewiss – wer konspirativ arbeitet, verwischt Spuren. Aber für die zweite Frage, wie man sich an sie erinnern kann, bleibt das nebensächlich. Schwieriger ist angesichts des heutigen Bewusstseinsstands das Problem, dass man es mit einer entschiedenen Kommunistin zu tun hat. Das Musiktheaterstück von Kathrin Herm, Änne-Marthe Kühn und Marina Frenk (Text) und Dariya Maminova (Komposition) erprobt zunächst einen lokalen Zugriff. Olga Benario hat im Berliner Stadtteil Neukölln gelebt, wo auch die Aufführung stattfindet. Ein Stolperstein erinnert dort an sie, nebenan arbeitet die »Galerie Olga Benario« in der Tradition der Namensgeberin als Forum gegen Faschismus, Sexismus, Rassismus und Imperialismus. Klare Positionierungen von Vertreterinnen dieses Forums werden zum Bestandteil des Werks. Verdeutlicht dieser heutige Blick die Aktualität Benarios?

Die Irritation sitzt allzu tief. Der Mehrzahl heutiger Künstler und der Mehrheit des heutigen Publikums fällt es schwer, Benarios kommunistische Entschiedenheit nachzuvollziehen; das geht in die Aufführung ein. Kaum überraschend werden die Verbrechen aufgezählt, die man Stalin heute zuschreibt. Das schließt sogar den sogenannten Holodomor ein, jene Hungersnot, die der Bundestag zuletzt in antirussischem Fanatismus zum Genozid meinte umdeuten zu müssen.

Doch ist in der Neuköllner Oper all das als Litanei vorgetragen. Man kann das als kritische Distanzierung verstehen. Aus weniger gewogener Sicht wirkt es wie eine Absicherung nach allen Seiten: Man hat’s ja gesagt, aber auf solche Weise, dass es vielleicht nur Zitat ist. Ebenso möglich bleibt die viel freundlichere Version. Künstler und Publikum setzen sich einer ideologischen Festigkeit aus, die im heutigen Mainstream als dogmatisch gilt. Der Titel verweist immerhin auf die Herausforderung. Und mehrfach wird der Satz des Archimedes zitiert: »Gib mir einen festen Punkt im All, und ich werde die Welt aus den Angeln heben.« Ohne die Überzeugung, dass etwas wahr ist, wird man nichts grundsätzlich ändern können.

Wie ist das gemacht? Vier Personen auf der Bühne – Fidan Aghayeva-Edler, Christian Clauß, Rita Feldmeier, Marina Frenk – tragen in diesem »dokumentarischen Musiktheater« vor, stellen Benario oder andere Personen dar, formulieren Einwände, streiten darüber. Es gibt keine stringente Handlung, auch verkörpert niemand durchgehend eine bestimmte Rolle oder politische Position. Musik hat für die Oper Neukölln einen relativ geringen Stellenwert. Ein paar Eisler-Lieder wie »Roter Wedding« und das Solidaritätslied aus »Kuhle Wampe« kommen vor, auch einige Songs von Maminova und elektronische Untermalungen. Tatsächlich handelt es sich um Dokumentartheater mit etwas Musik, was ja nicht schlecht sein muss. Klug ist, dass die Aussagekraft der Dokumente hinterfragt wird; zumal die Gefängnisbriefe zensiert sind. Ein Problem aufgrund des dokumentarischen Ansatzes bleibt, dass die inhaftierte Benario im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Leidende Kommunisten werden leichter akzeptiert als kämpfende, und erfolgreiche Konspiration hinterlässt keine Zeugnisse. Benarios militärisches Training und die folgenden Komintern-Einsätze bleiben so blass wie die Unternehmungen in Brasilien. Immerhin werden Zeugnisse ihrer agitatorischen Tätigkeit in Neukölln zitiert, wobei die Arbeitsbedingungen der KPD in der Weimarer Republik plastisch werden.

Die Neuköllner Oper entwickelt eine Problemlage, die der des heutigen linken Kulturbetriebs entspricht; und das ist nicht als Tadel gemeint. Die darstellerischen Leistungen überzeugen durchgehend. Aber die Kommunistin Olga Benario steht noch zu sehr als das Opfer des Faschismus da, das sie tatsächlich war. Wer aber lobt die Taten, die heute nötig sind, die Welt von einem festen Punkt her aus den Angeln zu heben?