Erdogan verteilt Wahlgeschenk

REUTERS/Umit Bektas Im Juni finden in der Türkei die Präsidentschaftswahlen statt

Kurz vor Jahresbeginn verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine vermeintliche Abschaffung des Renteneintrittsalters zum neuen Jahr. Was wie eine »Reform« erscheint, ist jedoch lediglich die Umsetzung bereits geltenden Rechts.

Noch vor Regierungsantritt der AKP 2002 wurde das Rentengesetz geändert. Demnach galt für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit Versicherungsbeginn ab dem 8. September 1999 neben der Mindestanzahl an Arbeitstagen auch ein bestimmtes Alter, das erreicht werden musste, um in Rente gehen zu können. Das Renteneintrittsalter ist in der Türkei gestaffelt, beginnend bei 60 Jahren für Männer und 58 Jahren für Frauen. Für Beschäftigte, die vor diesem Stichtag eine Anstellung aufnahmen, galt die Altersgrenze offiziell nicht. Doch unter der AKP wurde die Altersgrenze de facto auch auf die Vor-1999-Generation angewandt, wogegen sich seitdem Widerstand formierte.

Die sich selbst als »Wegen Alters an der Rente gehinderten« (Emeklilikte yasa takilanlar, EYT) bezeichnende Initiative ist mittlerweile ein eingetragener Verein. Sie fordert die Anwendung geltenden Rechts, wonach die Anzahl der gearbeiteten Tage ausreichend ist, um in Rente zu gehen. Demnach könnten viele Personen bereits mit Mitte 40 in Frührente gehen. Noch 2019 machte Präsident Erdogan deutlich, dass er die geltende Regel nicht umsetzen werde, auch wenn ihn das den Wahlsieg kosten würde. Wenige Monate vor den nun stattfindenden Wahlen hat Erdogan eine Anpassung des Renteneintrittsalters angekündigt. Zwar wird davon die Post-1999-Generation nicht profitieren, für die das Rentenalter weiterhin bestehen bleibt. Doch mit diesem Zugeständnis an die EYT-Aktivisten hat die AKP einen populären Erfolg erzielt. Rund sechs Millionen Personen sind von der Anwendung der Altersgrenze betroffen, 2,3 Millionen könnten unmittelbar nach Jahresbeginn in Rente gehen. Dadurch würde die Zahl der Rentnerinnen und Rentner von 13,9 auf 16,2 Millionen steigen. Wie viel den Staat die Umsetzung kosten wird, ist noch nicht vollständig klar. Arbeitsminister Vedat Bilgin sagte, allein im ersten Jahr betragen die Kosten »mehr als 100 Milliarden Lira«.

An der Änderung gab es auch Kritik. Aziz Celik, Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gewerkschaftskonföderation DISK, warnt vor den potentiellen Ungerechtigkeiten, die mit der neuen Regelung einhergehen würden. »Während Angestellte mit Arbeitseintritt vor dem 8. September 1999 nach 20 bis 25 Jahren in Rente gehen können, müssen Personen mit Arbeitsbeginn am Tag darauf 40 bis 42 Jahre arbeiten«, schrieb er am 31. Dezember auf Twitter. Auch für die Post-1999-Generation bräuchte es eine faire Lösung.

Auf den ersten Blick überraschend an Erdogans Ankündigung scheint neben seinem Nachgeben gegenüber einer sozialen Bewegung auch der finanzielle Aspekt. Rentenzahlungen in Milliardenhöhe kann sich der türkische Staat in der aktuellen Wirtschaftskrise wohl nur schwer leisten. Doch die Regierung weiß auch, dass durch die sehr hohe Inflation die ausgezahlte Rente vielen Menschen nicht zum Leben reichen wird, sie also trotz der neuen Regelung weiterhin arbeiten werden müssen. Auch für die nun aufgebrachten Unternehmer, die den in Rente gehenden Angestellten Abfindungen zahlen müssten, hat die Regierung eine Lösung gefunden: Für die Abfindungszahlen sollen die Firmen staatliche Unterstützung beantragen oder Kredite mit sehr niedrigen Zinsen aufnehmen können.

Durch die Erneuerung der Rentenregelung versucht Erdogan nicht nur Pluspunkte bei der Wählerschaft zu sammeln, sondern auch der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zwar präsentiert er nur die Lösung für ein Problem, das seine eigene Politik zu verantworten hat, dennoch setzt er im Wahlkampf bereits Forderungen der Opposition um. Auch der nach wie vor inhaftierte ehemalige Kovorsitzende der linken HDP, Selahattin Demirtas, kommentierte die Neuerung per Twitter: »Gratulation und Grüße an die EYT, die jahrelang gekämpft haben. Nun geht es weiter mit dem Kampf um das Recht auf Rente für zwei bestimmte Personen!« Dazu teilte er ein Bild von Erdogan und dessen de facto Koalitionspartner, dem Vorsitzenden der rechten MHP, Devlet Bahceli.